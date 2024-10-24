「疹」糟！熟女情緒不穩氣走下屬 就醫驚見蕁麻疹

女性罹患慢性自發性蕁麻疹約為男性2倍。（台灣皮膚科醫學會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕40多歲劉小姐職場工作繁忙，下班後還要照顧長輩與孩子，開始出現不明紅疹持續發癢，甚至影響情緒卻不自知，直到下屬以無法承受她的「情緒不穩」、「脾氣暴躁」為由提出離職，她才驚覺情況嚴重，進一步就醫確診為「慢性自發性蕁麻疹」作祟。

台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲表示，慢性自發性蕁麻疹誘發因素出現時，比如說壓力、慢性發炎等，就會開始產生蕁麻疹症狀。女性約為男性2倍，門診常見許多「三明治族群」，生活上下交迫、內外夾攻，經常成為壓倒駱駝最後一根稻草。

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皮膚紅、腫、癢持續超過6週應及早就醫與治療。（台灣皮膚科醫學會提供）

長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓指出，當皮膚突然出現風疹塊、血管性水腫，甚至兩者皆有，並且持續大於6週，通常以慢性自發性蕁麻疹為大宗。

不過，陳俊賓提到，全身皮膚出現形狀不規則、大小不一的紅疹時，有些人會以為忍一下就好，或是與急性蕁麻疹、過敏等混淆，嘗試調整生活習慣、改善環境、避免特定食物等，卻未就醫治療，造成症狀反覆出現、無法痊癒，因此慢性自發性蕁麻疹病人從出現症狀到確診平均長達2年。

陳俊賓說明，慢性自發性蕁麻疹大多數與食物、空氣髒污無直接關係，而是自體免疫系統過度活化，進而錯誤地攻擊自身的皮膚組織與觸發炎症反應，難以自然緩解，且頻繁發作易合併甲狀腺炎、焦慮症、憂鬱症等多種不同疾病。

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慢性自發性蕁麻疹病人從出現症狀到確診平均長達2年。（台灣皮膚科醫學會提供）

台灣皮膚科醫學會推出LINE官方帳號整合蕁麻疹相關資訊。（台灣皮膚科醫學會提供）

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