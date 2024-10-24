自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

「疹」糟！熟女情緒不穩氣走下屬 就醫驚見蕁麻疹

2024/10/24 15:02

女性罹患慢性自發性蕁麻疹約為男性2倍。（台灣皮膚科醫學會提供）

女性罹患慢性自發性蕁麻疹約為男性2倍。（台灣皮膚科醫學會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕40多歲劉小姐職場工作繁忙，下班後還要照顧長輩與孩子，開始出現不明紅疹持續發癢，甚至影響情緒卻不自知，直到下屬以無法承受她的「情緒不穩」、「脾氣暴躁」為由提出離職，她才驚覺情況嚴重，進一步就醫確診為「慢性自發性蕁麻疹」作祟。

台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲表示，慢性自發性蕁麻疹誘發因素出現時，比如說壓力、慢性發炎等，就會開始產生蕁麻疹症狀。女性約為男性2倍，門診常見許多「三明治族群」，生活上下交迫、內外夾攻，經常成為壓倒駱駝最後一根稻草。

皮膚紅、腫、癢持續超過6週應及早就醫與治療。（台灣皮膚科醫學會提供）

皮膚紅、腫、癢持續超過6週應及早就醫與治療。（台灣皮膚科醫學會提供）

長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓指出，當皮膚突然出現風疹塊、血管性水腫，甚至兩者皆有，並且持續大於6週，通常以慢性自發性蕁麻疹為大宗。

不過，陳俊賓提到，全身皮膚出現形狀不規則、大小不一的紅疹時，有些人會以為忍一下就好，或是與急性蕁麻疹、過敏等混淆，嘗試調整生活習慣、改善環境、避免特定食物等，卻未就醫治療，造成症狀反覆出現、無法痊癒，因此慢性自發性蕁麻疹病人從出現症狀到確診平均長達2年。

陳俊賓說明，慢性自發性蕁麻疹大多數與食物、空氣髒污無直接關係，而是自體免疫系統過度活化，進而錯誤地攻擊自身的皮膚組織與觸發炎症反應，難以自然緩解，且頻繁發作易合併甲狀腺炎、焦慮症、憂鬱症等多種不同疾病。

台灣皮膚科醫學會推出LINE官方帳號，一站整合「國際通用UAS7蕁麻疹檢測表」、「蕁麻疹治療共識」等衛教資訊，加強民眾對於慢性自發性蕁麻疹的認知，也藉由小遊戲助患者了解目前治療控制程度，以及提醒每天記錄病況，回診時更清楚表述症狀，有助醫師決策診斷。

慢性自發性蕁麻疹病人從出現症狀到確診平均長達2年。（台灣皮膚科醫學會提供）

慢性自發性蕁麻疹病人從出現症狀到確診平均長達2年。（台灣皮膚科醫學會提供）

台灣皮膚科醫學會推出LINE官方帳號整合蕁麻疹相關資訊。（台灣皮膚科醫學會提供）

台灣皮膚科醫學會推出LINE官方帳號整合蕁麻疹相關資訊。（台灣皮膚科醫學會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中