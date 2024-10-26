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健康網》落花生連皮吃更養生！ 一次認識5大品種

2024/10/26 06:31

農業部表示，落花生種皮富含前花青素、花青素及白藜蘆醇等特殊天然抗氧化物，連皮吃最養生，是最平價的堅果類；示意圖。（圖取自freepik）

農業部表示，落花生種皮富含前花青素、花青素及白藜蘆醇等特殊天然抗氧化物，連皮吃最養生，是最平價的堅果類；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕看電視吃點落花生，越吃越唰嘴！農業部表示，落花生富營養，內含的花生油80%為不飽和脂肪酸，能補充人體所需的脂肪酸，同時，種皮富含前花青素、花青素及白藜蘆醇等特殊天然抗氧化物，連皮吃最養生，是最平價的堅果類食物！目前國產落花生主要為5大品種：台南9號、台南14號、台南16號、台南17號，以及台南18號。

農業部於臉書專頁發文分享，霜降是秋天最後的節氣，有句諺語說「霜降豆，寒露麥」，正是吃落花生的時節！落花生又名土豆或長壽果，主要的食用部位為種子，主要分布在雲林縣和彰化縣一帶。

落花生富營養 是最平價堅果

針對落花生之營養價值，農業部指出，內含的花生油80%為不飽和脂肪酸，以油酸及亞油酸含量最為豐富，為人體不可或缺的脂肪酸；種皮富含前花青素、花青素及白藜蘆醇等特殊天然抗氧化物，連皮吃最養生，是最為平價的堅果類食物！下為台灣常見5品種：

●台南9號：果殼光滑、剝實率高、種子小粒，千粒重約400-450克，多集中在彰化地區及其他縣市零星種植，焙炒風味香而細緻，產品以帶殼焙炒為主。

●台南14號：果殼紋路明顯、種子大粒，千粒重約680-800克，全台各地廣泛種植，為目前台灣主要種植品種，市占率約75%，為一般落花生相關食品加工業最主要原料來源。

農業部分享台灣落花生常見品種之差異。（圖取自農業部臉書專頁）

農業部分享台灣落花生常見品種之差異。（圖取自農業部臉書專頁）

●台南16號：果殼紋路極明顯、種子中等，千粒重約500-600克，種皮黑色。焙炒風味香酥，口感細緻，主要集中於雲林縣元長鄉一帶種植，以帶殼焙炒最為常見。

●台南17號：果殼紋路極明顯、種子中等，千粒重約500-600克，種皮具深紫色斑紋。蒸煮後口感Q、綿、香，是唯一以契作生產模式的品種，用作生產蒸煮、冷凍食品為主。

●台南18號：果殼紋路光滑、種子大粒，千粒重約650-760克。焙炒風味香酥，口感細緻，主要種植於虎尾一帶。

農業部分享台灣落花生常見品種之差異。（圖取自農業部臉書專頁）

農業部分享台灣落花生常見品種之差異。（圖取自農業部臉書專頁）

挑選、保存落花生一次看

該如何挑選新鮮的落花生？農業部建議，選購生鮮花生時，應儘量挑選種子飽滿、種皮顏色為粉紅肉色或淡褐色的產品。

農業部提醒，若購買生鮮種仁或蒸煮花生產品者，短時間內無法即時食用，應密封後放入冰箱冷藏，若需長期保存，建議放入冷凍庫；購買加工後乾果類產品，則建議短期內無法食用時，應排除包裝內的空氣，或是放入保鮮盒密封保存，長期存放，則可放入冰箱冷藏。

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