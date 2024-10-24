癌症篩檢、疫苗都公費 新北議會民進黨團要求擴大補助

新北市議會市政總質詢第二天，民進黨團針對肺癌篩檢、假牙補助、帶狀疱疹疫苗、子宮頸抹片檢查及腸病毒疫苗議題，質詢市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議會市政總質詢第二天，民進黨團市議員李余典、陳永福、翁震州、張維倩及彭一書今（24）天針對肺癌篩檢、假牙補助、帶狀疱疹疫苗、子宮頸抹片檢查及腸病毒疫苗議題，質詢市長侯友宜，要求加碼擴大補助。

李余典表示，肺癌位居癌症死因之首，新確診的肺癌患者中有三分之二未吸菸，衛福部明年擴大肺癌公費篩檢對象，家族史篩檢年齡下修，調整至45-74歲男性、40-74歲女性，重度吸菸者標準放寬為20包─年，希望新北市跟進桃園市，在中央基礎下加碼，納入業暴露風險、高風險環境族群，例如警消、宮廟人員、長期油煙下工作等。

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侯友宜指出，支持中央下修公費篩檢年齡，及早發現並治療，持續滾動式檢討並做好評估；衛生局長陳潤秋提到，新北市已將低劑量電腦斷層（LDCT）納入職業篩檢選項中，各項職業人員如有疑義可施作；公費篩檢現行是以50歲起算，因應癌症年輕化的趨勢，故再調降5歲，但畢竟不是只做一次就結束，所以是否要再下調受檢年齡，仍在討論中。

陳永福表示，衛福部現行針對列冊低收或中低收入戶且年滿65歲以上、55歲以上原住民等對象提供假牙補助，基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等地另有加碼，希望新北市也能放寬補助對象，不要只照中央政策走，例如採取申請制，避免醫療資源支出及浪費。

侯友宜指出，新北市人口太多、人均預算少，社會福利不宜擴充太快，也難與其他縣市競爭，若加碼可能需要24億元，強調有需要最重要，會在財源充足下評估可行性。

翁震州表示，現代人作息不正常、生活壓力大，免疫力下降，進而造成帶狀疱疹年輕化，預防勝於治療，目前建議中老年、免疫功能不全者自費施打疫苗，尚未列入公費補助項目，但打兩劑就要一萬六千元，對長者而言，需要傷本才能獲得完整保護力，降低接種意願，寧可發作疼痛再去就醫，對策很多種，除了補助之外，像是可否跟藥廠洽談大量採購，減少民眾錢包負擔？

侯友宜指出，皮蛇已成文明病，需要先行審慎評估狀況與經費再談補助，也會跟中央討論大量採購，全國一致的可行性。

張維倩表示，新北市補助30歲以下女性子宮頸抹片檢查，但卻只能到衛生所，台北市有擴大至聯合醫院體系，希望新北市跟進，提供市民多一個選擇，省下舟車勞頓的時間。另外，年僅47歲的台北市議員許家蓓罹患女性十大癌症死因之一的子宮內膜癌而辭世，使得不少女性擔憂不已。

侯友宜指出，當時選擇衛生所是基於便宜、方便考量，若要聯醫承擔多一點責任，應該也沒問題；陳潤秋說明，子宮頸抹片只能看有無子宮頸癌，新北市也有入校提供施打人類乳突病毒（HPV）疫苗預防，子宮內膜癌的話，如有異常出血、患病等情形就診，婦科醫師可能會透過內診、超音波檢查，較難先以篩檢方式，未來會不斷強化宣導，提醒市民留意。

彭一書表示，腸病毒盛行，新北市今年五月起提供設籍的低收、中低收入戶3歲（含）以下嬰幼兒公費接種腸病毒疫苗，但實際上，只要班級有兩人得到腸病毒，可能要停課一週，安置照顧上造成家長困擾，希望爭取讓孩子們都有機會施打，並說2-5歲共近11萬人，接種兩劑約需9億餘元。

侯友宜指出，一劑四千多元所費不貲，先從低收、中低收入戶開始；陳潤秋提到，現行疫苗是針對容易引起重症的腸病毒71型，所以先補助弱勢族群嬰幼兒，同時陸續觀察疫苗的狀況，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）與市府每年也會針對疫苗採購進行排序。侯補充，會再進行詳細評估，也會跟中央持續協調。

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