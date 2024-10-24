對抗肌少症 台中慈濟醫院「骨、肌訓練中心」啟用

台中慈濟醫院「高骨力肌力訓練中心」揭牌啟用！院長簡守信也來體驗負重深蹲。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台灣明（2025）年將邁入超高齡社會，銀髮長輩肌少症是健康老化關鍵！台中慈濟醫院復健醫學部針對肌少症、骨質疏鬆疾病設立「高骨力肌力體能訓練中心」，今（24）天揭牌！復健醫學部團隊結合醫療專業與運動科學，提供個人化訓練方式及預防性檢測，避免衰老疾病悄然上身。

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚表示，骨肌訓練中心結合老人醫學、復健和中西醫療觀點輔助，針對肌少症防治、脊椎健康管理、體態矯正等，由專業團隊做整體生理評估，擬定適合的訓練計畫，提高鍛鍊和照護效益。尤其中醫介入能補助調理腸胃、針灸促進肌肉合成與修復，維持骨關節健康，並改善訓練過程的不舒適。

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開幕活動中，並邀請社區長輩開箱嘗鮮各項負重體驗，由健身教練、物理治療師和醫師在旁協助。台中慈濟醫院院長簡守信也體驗負重深蹲。

簡守信表示，重量訓練能延緩肌肉萎縮，甚至有機會可逆齡，核心肌肉有力就能穩定骨骼，心肺功能也會提升，維持生理基礎，預防老化，降低可能跌倒骨折的機會；81歲謝姓老翁表示，因腹部手術，想重新鍛鍊身體，訓練中心有教練和醫療人員在旁做起來比較安心。

復健部醫師陳佳菁表示，要根據長輩身體結構的限制，協助他們適合施作的負重器械！例如下肢較衰弱的人，經專業評估可能改作箱式深蹲或其他器械式的負重，提高下肢推拉轉走能力。

高骨力肌力體能訓練中心，即日起開放參觀或訓練預約，預約網站。相關骨力、肌力諮詢也可掛號復健科門診由醫師評估。

台中慈濟醫院「高骨力肌力訓練中心」揭牌啟用！（慈濟提供）

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