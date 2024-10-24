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高市衛局副局長兼市醫副院長 被疑資格不符！衞局：合規
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院今（2024）年4月爆出開錯刀，當時正副院長均下台負責，衛生局指派副局長潘炤穎兼任醫療副院長督導，議員陳麗娜指潘接任後出包不減，每月還可爽領績效獎金，要求潘應下台負責。衞生局則發聲明，指潘依法合規代理民生醫院副院長職務，並無支領雙薪情事。
陳麗娜今（24）日質詢直指潘炤穎資格不符，市立醫院副院長依法需師級醫事人員兼任，質疑潘炤穎具有資格嗎？同時質疑若加民生醫院的績效獎金，一個人領的薪水超過在座的局長？
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衛生局今午對外說明，表示潘炤穎副局長本職為醫事檢驗師，經中央銓敘部「師一級醫事人員」資格銓審無誤，對於議員所指「醫檢師是醫技人員與一般所認定師級不一樣」，是完全錯誤資訊。
另查潘炤穎的薪資均依公務人員待遇、加給，以及高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定發給，以「不重領、不兼領為原則，無支領雙薪」，並依法財產申報在案。
潘也回應議員表示自己是醫事檢驗師，屬於一級醫事人員，接任副院長合乎規定，衛生局進一步說明，按銓敘部「醫事人員任用條例」，依法領有專門職業證書之醫師、中醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、護理師等經中央衛生主管機關核發醫事專門職業證書，並擔任公立醫療機構、政府機關或公立學校（以下簡稱各機關）組織法規所定醫事職務之人員，均屬醫事人員。
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