健康網》羊肉熱量低蛋白質高 暖身強健體質好食材！

營養師表示，羊肉營養價值高，是1種溫補性的食材，能助於增強體質；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣逐漸轉涼，許多人開始進補；對此，營養師李婉萍推薦1項溫補食材—羊肉，其富含蛋白質、鋅，熱量、脂肪較低，營養價值高，助暖身又能強健體質。建議與當季蔬菜一同烹煮，不只讓料理更加清爽鮮甜，又能平衡羊肉溫燥的特性，增加多元營養！

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文指出，以帶皮的山羊肉塊為例，相比於多數同等份量的豬、牛肉，熱量、脂肪與飽和脂肪都是較低，每100公克，分別含有164大卡、8.6克、4.3克；同時，其含有豐富的蛋白質、鋅含量也高，易於人體吸收，內涵的菸鹼素及維生素B12也能幫助維持神經系統運作，營養價值高，有助於增強體質。

請繼續往下閱讀...

營養師分析羊肉之營養價值。（圖取自李婉萍臉書專頁）

蔬菜羊肉一起煮 平衡溫燥特性又營養

李婉萍建議，將當季盛產蔬菜、羊肉一起烹煮，不但健康，味道也會更清爽鮮甜，譬如洋蔥、番茄、高麗菜、綠葉蔬菜、各種菇類或根莖類等，有助平衡羊肉溫燥的特性，並增加多元營養，也不用擔心吃進過多熱量、油脂，對膽固醇造成負擔。

李婉萍分享，若想將羊肉煮成鍋物或簡單汆燙時，不妨試試用日式料理常見的蘿蔔泥取代重口味的醬料，甜度提升，還能一併攝取到白蘿蔔豐富的抗癌成分「異硫氰酸酯」。

不要喝煮很久的湯！李婉萍提醒，吃羊肉爐時，不要等湯頭煮到最後變得很濃稠才喝，以減少對腎臟、血脂造成負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法