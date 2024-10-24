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健康網》減肥最怕減錯肉 醫授減脂期補蛋白質3好處
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕減肥能成功是最終目標，最怕「中道崩殂」減到不該減的，書心健康管理診所院長許書華指出，減脂期間攝取足夠的蛋白質，不僅能保持肌肉質量，還能促進新陳代謝，增加飽腹感。
許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文表示，蛋白質是由許多胺基酸組成，主要的功能是合成體內「肌肉」必要物質，補充蛋白質就像蓋房子，準備足夠材料房子（身體）才會蓋的穩固。
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建議蛋白質攝取量
許書華說明，成人1天所需蛋白質（單位為g）體重的1-1.2倍，具體量會根據活動量、減脂目標及運動強度，依照每人健康狀況調整最多可能到1.2-2倍，而進行高強度的運動或重量訓練，能幫助肌肉恢復和增長。
蛋白質來源
●動物來源：雞胸肉、魚 （海鮮類）、牛肉、豬肉、蛋和低脂奶製品。
●植物來源：豆類（如黑豆、黃豆、毛豆）豆腐、堅果、種子和全穀類等。
●營養補充品：乳清蛋白坊間簡稱高蛋白。
攝取注意事項
●分配餐次：均勻分配在每餐中，以促進肌肉合成和飽足感。例如每天攝取100克蛋白質，可以在每餐中攝取20-30克。
●搭配纖維：每餐中搭配豐富的纖維食物，如蔬菜和全穀類，有助於提高飽足感，減少過量攝取其他熱量。
●盡量選擇優質蛋白質補充。
●把握重量訓練後的蛋白質補充時機。
許書華提醒，選擇多樣化的蛋白質來源，這樣才能更有效地達成減脂目標。而蛋白質的攝取量需考量本身的代謝狀況及運動種類，建議諮詢專業營養師，才能達到事半功倍的效果。
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