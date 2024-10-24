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健康網》老婦日服15種藥傷神又傷身 整合門診幫「減負擔」

2024/10/24 14:49

使用藥物超過5種就是多重用藥，而多重用藥恐增跌倒風險、藥品交互作用等危險，需注意；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

使用藥物超過5種就是多重用藥，而多重用藥恐增跌倒風險、藥品交互作用等危險，需注意；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕罹患多種慢性病的陳老太太經常在不同醫療院所看病，雖然病情穩定，但是每次看診時，總會向不同醫師描述自己的不適症狀，以致服用藥物多達15種，每天光是整理藥物及吃藥就讓她吃不消，覺得很有壓力且疲憊；在朋友介紹下，她到整合門診就醫，醫師發現有些藥物是類似成分，重新整合後，只需服用7種藥，大大減輕她的身體負擔。

國泰綜合醫院老人醫學科主治醫師郭惠伶指出，台灣預計於2025年邁入超高齡社會，屆時每5人中，就有1名是65歲以上的長者。隨著人口老化，罹患多種慢性病且多科別就診的長者不斷增加，多重用藥的問題也日益受到重視。

跨科、跨院所就醫 需留心重複用藥

郭惠伶表示，多重用藥通常是指使用的藥物數量超過5種，或是服用沒有相對應臨床適應症的藥品。造成多重用藥的常見原因包括：多種慢性病、於多個科別或不同醫療院所就診、開立更多藥物治療前一種藥物副作用所引起的症狀（即所謂的「串聯性投藥」（prescribing cascade），以及自行購買成藥服用等。

根據台灣近年的研究，老年病患中，服用超過5種藥物的比例約為28%；而在較衰弱且需要長期照護服務的老年病患中，多重用藥的比例更高達84%，可見多重用藥已成為普遍存在的問題。

隨著年齡增長，身體組成會發生改變，肝腎功能退化，造成藥物的吸收、分布、代謝與排除能力受到影響，使得藥物副作用及交互作用的風險進一步提高。

多重用藥恐增跌倒風險 詳實記錄不可少

多重用藥已被證實與老年人多種不良預後密切相關，包括增加跌倒風險、藥物間交互作用、藥物不良反應、住院風險與住院天數增加，甚至提高死亡風險，也與認知功能障礙及整體生活功能下降有關。

為了避免多重用藥帶來的潛在問題，郭惠伶建議，民眾在開藥或領藥時，向醫師及藥師了解藥物的使用原因與治療目標，並適當記錄與分類藥品。在回診時，務必向醫師告知服藥狀況（效果如何、是否有按時服藥），並評估是否需要調整治療方案。

避免多重用藥風險，應了解藥物的使用原因與治療目標，並適當記錄與分類藥品。在回診時，務必向醫師告知服藥狀況，以評估是否需要調整治療方案；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

避免多重用藥風險，應了解藥物的使用原因與治療目標，並適當記錄與分類藥品。在回診時，務必向醫師告知服藥狀況，以評估是否需要調整治療方案；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

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