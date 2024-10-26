健康網》上公廁擔心得菜花？ 醫師來破解

醫師澄清，HPV病毒通常無法長時間存活。這是因為，病毒需要特定的環境才能生存，而公共廁所的清潔劑，和乾燥環境，並不適合病毒的生長；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性病令人聞之色變，網路傳言「公廁細菌多，可能讓人得菜花」是真的嗎？醫師高銘鴻指出，菜花是由人類乳突病毒 （HPV）造成，主要透過性接觸以及皮膚接觸傳染，特別是在皮膚有傷口的情況下容易感染。並直言，HPV病毒需要特定環境才能生存，公廁環境不利病毒生長，因此感染菜花風險極低。

三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，菜花主要是通過性接觸傳播的。HPV病毒，可在生殖器、肛門或口腔的皮膚和黏膜上感染，導致菜花的形成。雖然HPV是一種非常常見的病毒，但並不是所有接觸此病毒的人都會出現菜花症狀。

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以下是一些常見的傳播途徑：

●性接觸：這是最主要的傳播方式，也就是各種性行為。

●皮膚接觸：有時候，與感染者的皮膚接觸，也可能導致病毒傳播，特別是在皮膚有傷口的情況下。

高銘鴻進一步說明，在公廁感染菜花的風險低，主要是因為，無論是公共廁所的馬桶座，或馬桶水，或是其他設備，HPV病毒通常無法長時間存活。這是因為，病毒需要特定的環境才能生存，而公共廁所的清潔劑，和乾燥環境，並不適合病毒的生長。

但公廁還是有其他泌尿道健康風險，例如細菌或真菌感染。這些感染，可能透過接觸被污染的表面而傳播。因此我們應建立良好的衛生習慣 ，使用公廁時，避免直接接觸馬桶座，可以使用馬桶座罩或衛生紙覆蓋，並在如廁後徹底洗手。

醫師解釋，HPV病毒，可在生殖器、肛門或口腔的皮膚和黏膜上感染，形成菜花，通常是透過性接觸或皮膚接觸傳染；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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