健康網》男人結紮影響性功能？泌尿醫曝1好處更「性福」

醫師表示，有些男性結紮後，夫妻間性生活品質反而提高，這很大程度上來自心理上的放鬆。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多夫妻為了節育，選擇做結紮手術，但有些男性對結紮存在迷思，擔心會影響自身性功能。好幸福泌尿科診所院長戴槐青指出，結紮手術的目的是，阻止精子進入精液，而不是干預男性的性功能，甚至有男性結紮後性生活品質提高，因為長期有效避孕得到心理上的放鬆。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文表示，結紮手術的目的是，阻止精子進入精液，而不是干預男性的性功能。研究和臨床經驗都證實，結紮後的性功能，包括性慾、勃起功能和射精能力，並不會受到影響。因為睪丸仍然會正常分泌睾固酮，這是維持性慾和其他男性特徵的主要激素。因此，結紮不會影響性慾或勃起功能。

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他表示，射精量也不會明顯減少，因為精液的主要成分，來自前列腺和精囊液，精子只佔其中極少數部分。因此，即便精子無法進入精液，射精時的液體量，仍然與結紮前相差無幾。

醫師表示，結紮後射精量不會明顯減少，因為精液的主要成分，來自前列腺和精囊液，精子只佔其中極少數部分；示意圖。（圖取自shuttestock）

他提到，有些男性發現，結紮後的性生活品質反而提高，這很大程度上來自心理上的放鬆。結紮是一種長期有效的避孕方法，所以不用擔心，一不小心就「中獎」了。這種心理上的釋放，能夠提升親密關係的品質，增加性生活的滿足感。

不過，他也指出，這種效果取決於夫妻雙方對結紮的理解與認同。如果一方對結紮有疑慮或擔心，可能反而會影響性生活的滿意度。因此，術前進行良好的溝通，了解彼此的想法非常重要。

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