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健康 > 醫療急先鋒

醫療急先鋒》救死扶傷細筆記 77歲林英龍24小時守護大埔

2024/10/23 16:57

77歲大林慈濟醫院大埔鄉醫療站駐站醫師林英龍，奉獻偏鄉醫療近10年。（大林慈濟醫院提供）

77歲大林慈濟醫院大埔鄉醫療站駐站醫師林英龍，奉獻偏鄉醫療近10年。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林慈濟醫院大埔醫療站77歲駐站醫師林英龍，謹遵已故恩師、日本前自治醫科大學校長高久史麿指導的「醫道‧人道」精神，不只運用家醫科專業24小時解決居民疑難雜症，還將處置過如蜂螫、蛇咬等外科個案，寫筆記記錄，服務近10年來光外科患者就搶救326名。

留日專研偏鄉醫療 接受嚴格訓練

林英龍年輕時赴日留學，並曾在日本自治醫科大學臨床醫學研究所攻讀偏鄉醫療博士課程，不僅到各科學習偏鄉醫療的技能與新知識，還曾被派到日本西太平洋小笠原群島偏鄉服務1個月，深刻了解偏鄉醫療的資源不足；返台後，擔任大林慈濟醫院家庭醫學科醫師，近10年前擔任大埔醫療站首位駐站醫師林繁幸的假日代班醫師，2016年林繁幸退休，林英龍接下此重任，服務迄今。

林英龍將處置過的外科個案都詳實用筆記記錄。（大林慈濟醫院提供）

林英龍將處置過的外科個案都詳實用筆記記錄。（大林慈濟醫院提供）

務農外傷一手包 外科救逾300人

「醫療站如24小時不打烊的超商。」林英龍說，大埔鄉是嘉縣偏鄉中的偏鄉，因距離市區車程至少2個小時，且山路蜿蜒、交通不便，早期沒有自來水，開水上浮有一層石灰，也有許多膽結石病人；山區居民大多務農，割筍子等外傷多，幸好他在日本經過嚴格訓練，打針、抽血、縫合傷口、插管等都有專業訓練，由他一手包辦，緊急處理後再由救護車後送到嘉義市區醫院。

林英龍並將被蛇咬傷、被魚鉤勾傷、魚刺刺傷、虎頭蜂螫傷、野狗野貓、山豬咬傷、農作割傷、車禍、急性心臟疾病等外科處置個案，用筆記詳實記錄，至今處理過的外科個案逾326人。

發現筍農心梗 緊急處置救回一命

林英龍說，最印象深刻的是曾成功救治一名接近休克的居民，該居民在山上割筍子，因天氣太熱沒喝水、也沒做適當的防護，身體出現冒冷汗及胸悶症狀，在嚴重脫水、血壓下降情況下趕到醫療站，林英龍為他進行心電圖檢查，發現心肌梗塞，迅速打點滴，最後送往大醫院進行心導管手術，救回一命。

林英龍感慨地說，大埔鄉人口逐年遞減，且山區「好山、好水、好無聊」，如果是年輕、缺乏經驗醫師，可能會因無法應對工作壓力感到恐慌、神經衰弱而逃離，他能堅持到現在，除了在日本受過的嚴格訓練，也受恩師影響，尊重生命，對於能服務民眾感到很幸福， 他也在工作之餘學習小提琴，將繼續與同事們努力，奉獻心力於偏鄉醫療。

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