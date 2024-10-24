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健康網》水梨利尿消水腫 營養師曝6好處 1族群少碰
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕水梨清爽多汁不甜膩，是許多人喜愛的水果之一。營養師高敏敏表示，水梨營養價值高外，還有助於利尿消水腫、促進代謝、降血壓/血脂、養顏美容、軟化糞便、補水等6大功效。她也提醒民眾，雖然水梨好處多，但每日不建議超過1顆，尤其是腸胃敏感的人，吃過多可能會用腹瀉的症狀。
4種水梨比一比
高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享4種水梨營養圖鑑，水梨種類分別為新興梨、新世紀梨、大雪梨（雪梨/總統梨）、梨山蜜梨（福壽梨）等。以100g含量來看，新世紀水梨3項居冠，熱量低僅42大卡、纖維高有1.8g、水分多達88.3g。
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水梨6大功效
●補水解渴：一顆水梨的含水量高達90％，不僅可以解渴消暑、也能讓角質保持水分。
●促進代謝：天門冬胺酸合成蛋白質後，可以促進皮膚新陳代謝。
●降血壓／血脂：礦物質鉀可幫助細胞、組織運作，調整血壓
果膠則可以降低膽固醇。
●養顏美容：水梨維生素C含量高，不僅能增強免疫力，也可以促進膠原蛋白生成、幫助養顏美容。
●軟化糞便：山梨糖醇可以軟化糞便，吸收充足的水分後，會幫助腸胃蠕動，促進排便，維持腸道健康。
●利尿消水腫：水梨富含礦物質鉀，可以幫助人體排出多餘水分、消水腫，所以鈉含量攝取太多時，可以吃水梨幫助代謝。
高敏敏提醒，雖然水梨好處多多，但水梨1天不建議吃超過1顆，尤其是腸胃敏感的人，建議適量攝取，並避免空腹吃水梨，如果吃過量，可能會有腹瀉的症狀。
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