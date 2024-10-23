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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》推包皮不小心翻不回 醫授關鍵自救

2024/10/23 21:29

醫師指出，包皮被卡住無法推回龜頭，被稱為嵌頓性包莖，請盡速就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，包皮被卡住無法推回龜頭，被稱為嵌頓性包莖，請盡速就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否曾遇到包皮推不回去的狀況？一鼓作氣將包皮退至冠狀溝下，但卻用不回來？顧芳瑜泌尿科診所醫師顧芳瑜指出，此情況為嵌頓性包莖，屬於泌尿科的急症，當下可以先嘗試塗抹凡士林或乳液，輕輕下壓龜頭，及輕輕將包皮提起，若情況沒改善，務必盡速就醫。

醫師在臉書專頁「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」發文表示，如果包皮被卡住無法推回龜頭，因為卡住，可能會導致血流受阻，會造成龜頭紅腫、發紫，甚至導致龜頭壞死。

醫師更指出，這種情況稱為嵌頓性包莖，屬於泌尿科的急症，必須盡速就醫。

簡易自救步驟

醫師表示，當你發現包皮無法推回時，可以先嘗試塗抹凡士林或乳液，輕輕下壓龜頭、輕輕將包皮提起，若是包皮無動於衷，請務必馬上就醫處理。

衛生福利部南投醫院曾發文表示，嵌頓性包莖常發生在青春期的男性，在手淫時將包莖的包皮硬拉到龜頭之下，以露出龜頭。這時因包皮的開口太小，就會卡在龜頭之，使龜頭發生瘀血紅腫的情形，是泌尿科的急診，處理方法是利用局部麻醉，將包皮推回原位或將包皮切開。

醫師提醒，嵌頓性包莖可能會導致血流受阻，會造成龜頭紅腫、發紫，甚至導致龜頭壞死；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，嵌頓性包莖可能會導致血流受阻，會造成龜頭紅腫、發紫，甚至導致龜頭壞死；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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