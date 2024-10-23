鼓勵多生！屏縣擬增生育津貼 議員促同婚家庭收養適用

屏縣擬提高生育津貼，縣議員梁育慈促同婚家庭收養適用。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕面臨少子化衝擊，屏東縣長周春米昨天（22日）宣布加碼催生，規畫從明年（2025年）起，家中第2名以上新生兒的生育津貼從現行2萬元提高為3萬元，盼獲議會支持通過預算，今天（23日）更有縣議員進一步促請生育津貼「同婚家庭收養適用」。

民進黨屏東縣議員梁育慈今天（23）在議會質詢時表示，為鼓勵「多生貴子」，屏東縣長周春米宣布生育津貼明年起第2胎以上加碼為3萬元。「這是很好的政策，展現出執政的細膩度」，但她還想為同婚家庭請命：屏縣同性婚姻結婚對數，至今約514對，如果收養新生兒可不可以領生育津貼呢？

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民政處長鄭文智答覆，經過收養取得親權，權利義務等同親生，屏縣目前有一對同婚家庭完成收養，為男性同婚家庭收養一位5歲小朋友，因為屏縣生育津貼去（2023）年開始針對新生兒發放，年齡不符合，所以縣內目前還沒有同婚家庭收養請領生育津貼的案例。

梁育慈表示，已有縣市將同婚家庭收養新生兒納入生育津貼發放對象，同時因收養手續繁複，還要等法院裁定，所需時間長，但屏縣請領期限只有6個月；因此她建請民政處將同婚家庭收養新生兒得請領生育津貼明訂於「屏東縣政府生育津貼發放作業要點」中，並將請領期限延長至1年以上。

鄭文智答覆，社會越來越多元，樣態越來越多，縣府也會來考量，同婚家庭如果未來有符合可以領取生育津貼條件的話，是不是也來一起發放生育津貼，發放生育津貼的意義就是要鼓勵，也是給小朋友的禮物，因此會從寬研議，把類似條文納入辦法，應該沒有問題。至於請領期限是不是從6個月延長到1年，其實之前民政處內部有做過討論，畢竟收養時間難掌握，還要查核親生父母是否請領過生育津貼，因此延長到1年在相關作業上應該不會有困難。

屏縣擬提高生育津貼，縣議員梁育慈促同婚家庭收養適用。（取自屏東縣議會網站）

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