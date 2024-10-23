中醫大新竹附醫辦職場戒菸班 3個月成功率近5成

中醫大新竹附醫企業職場戒菸班，結合家醫科、復健科醫師、營養師、心理師及個管師等醫護團隊協助學員戒菸；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕戒菸靠一個人的意志力，成功率只有約5%，如果透過醫護團隊，戒菸成功率可達5成。為了體貼科學園區科技人工作繁忙，想要戒菸卻沒時間？中國醫藥大學新竹附設醫院與寶山衛生所前進園區舉辦企業職場戒菸班，結合家醫科、復健科醫師、營養師、心理師及個管師等醫護團隊協助學員戒菸，3個月戒菸成功率達近5成。

院長陳自諒分享，該院連續3年榮獲新竹縣政府衛生局菸害防制暨提升二代戒菸服務宣導活動第1名。

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家醫科主任胡松林表示，除了詢問個案近期是否有抽菸行為，院方採用更精確的吹氣一氧化碳的監測方式，香菸經過不完全燃燒，會產生一氧化碳，所以，當香菸抽越多，吹氣一氧化碳濃度會更高，透過一氧化碳吹氣的監測，更精準個案在近期是否有抽菸。

胡松林指出，香菸含有尼古丁成分會增加新陳代謝，所以在戒菸過程，新陳代謝會比較慢，戒菸過程也會增加食慾，吃的多加上新陳代謝變慢，戒菸過程體重會比較容易增加，有些人可能會擔心變胖排斥戒菸。因此，戒菸班特別邀請營養師，教導戒菸如何避免復胖，透過健康飲食，例如綠色蔬果以及原型食物維持體重，以及透過營養補充減少香菸致癌物的危害。

復健科陳俊龍醫師指出，運動可以幫助病人減少尼古丁戒斷症狀，降低因食慾增加、代謝下降所帶來的增重問題。 （記者廖雪茹攝）

其他輔助戒菸的方式，復健科陳俊龍醫師指出，運動介入在戒菸過程主要扮演的角色，是幫助病人減少尼古丁戒斷症狀，以及降低因食慾增加、代謝下降所帶來的增重問題。工作中沒有時間做運動，可以嘗試把每天最低運動時間30分鐘拆成「3次10分鐘」，走路當運動就是最好的開始，其他降低菸癮的方法，例如緩步穩定上下樓梯、淺蹲（適合膝關節不適者）、深蹲、深吸緩吐的呼吸調節等等，都是可以立即上手的桌邊運動。

胡松林強調，戒菸過程會出現戒斷症候群，指的是沒有抽菸時，會產生情緒緊繃、煩躁、失眠、坐立難安或頭暈等症狀，會增加對香菸的渴望，目前都可以透過藥物減少戒菸症候群。戒菸可以省錢，如果每天省下兩包約200元的香菸費，10年可省下約70萬，就可以買一部車，戒菸可以養身保健又可以省錢。

家醫科主任胡松林表示，戒菸可以養身保健又可以省錢。 （記者廖雪茹攝）

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