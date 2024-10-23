子宮肌瘤困擾每3人就有1人 機械手臂助攻保「生」機

今年9月起，健保將46項機械手臂輔助手術納入給付，首次涵蓋婦科7項手術，為婦科腫瘤患者再添利器。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕32歲的林小姐婚後備孕1年苦無進展，檢查發現子宮內外有9至10顆肌瘤，最大達9公分，然而傳統開腹手術可能影響生育能力，經與醫師討論後，她選擇機械手臂輔助手術，成功清除肌瘤且保護子宮內膜，術後半年更傳出懷孕喜訊。

林口長庚醫院、新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫師陳威君指出，約1/3的育齡女性有子宮肌瘤困擾，雖為良性，但可能影響受孕及胚胎著床，患者也會擔心手術會損傷子宮、影響生育功能，甚至導致孕期子宮破裂。

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陳威君表示，目前針對單顆較小肌瘤可使用腹腔鏡手術，但對於位置深、數量多的複雜性肌瘤，機械手臂輔助手術效果更佳，透過靈活的多角度操作及清晰的視野，能更完整摘除肌瘤及進行更精細的傷口縫合。

台灣初婚年齡上升，首胎平均年齡達31.5歲，與子宮肌瘤好發的30至40歲重疊，今年9月起，健保將46項機械手臂輔助手術納入給付，首次涵蓋婦科7項手術，包括婦癌分期、子宮頸癌全子宮根除、全子宮切除、次全子宮切除、子宮肌瘤切除、輔助陰道懸吊、重度骨盆腔子宮內膜異位症等。

陳威君表示，除了良性的子宮肌瘤，惡性腫瘤像「子宮內膜癌」在子宮體癌中約占9成，部分患者像是BMI值超過30的患者，更適合機械手臂輔助手術，可更仔細地剝離病灶，避免傷害周邊血管或輸尿管，提升手術的安全性與精確度。

陳威君說，健保開始擴大給付手術費用，可為患者省下2萬至7萬元不等費用，為希望保留生育功能的子宮肌瘤患者，或需要精確手術的癌症患者再添利器。

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