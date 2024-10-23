生理食鹽水缺貨何時解？ 林靜儀：永豐大包裝沖洗液始供貨

衛福部表示，永豐的大包裝的沖洗液已經開始供應，點滴部分注射液由於規定更嚴格，最快在11月底可確認品管，12月可開始供應。圖為永豐生理食鹽水，示意圖。（記者吳亮儀翻攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國內輸液大廠永豐化學因違反《藥事法》，遭署勒令停業，導致生理食鹽水全台大缺貨。對此立委關切戰時藥物整備狀況，衛福部次長林靜儀表示，該廠商大包裝的沖洗液已經開始供應，點滴部分注射液由於規定更嚴格，最快在11月底可確認品管，12月可開始供應，農曆年後應可穩定供貨。

民進黨立委陳冠廷關切戰時藥物整備，詢問生理食鹽水缺貨狀況。林靜儀表示，國家必要戰備藥材都有囤儲，針對生理食鹽水缺貨，由於過去是個很普遍、且多家廠商都有生產的產品，所以過去並沒有列為必要藥品項目。

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林靜儀說，因違反《藥事法》的永豐化學，其市佔達7成，因此遭勒令停業時，市場才出現短缺問題。目前除用專案方式向外國進口，剩下的廠商也對此因應加大產量。

林靜儀指出，衛福部目前正積極的輔導永豐，其大包裝的沖洗液已經開始供應，點滴部分注射液由於規定更嚴格，最快在11月底可確認品管，12月可開始供應，農曆年後應可穩定供貨。另外，農曆年後也還會有一次專案進口。

陳冠廷提醒，藥物的囤儲、整備是不符市場經濟的，若現在生理食鹽都要等半年以上，藥物整備會非常困難。

林靜儀於民眾黨立委林憶君質詢表示，當初沒有列為必要藥品項目，是因為聯合國也沒有列進去，國內也有很多家廠商生產，只是沒有料到市佔率最大的廠商出了問題。林靜儀說，在此次事件後，也將生理食鹽水納入必要藥品項目，盡量積極地讓國內廠商維持穩定供貨。

衛福部次長林靜儀。（資料照）

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