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健康網》泰美味！ 涼拌青木瓜高纖低卡 這2招讓削皮不手癢
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕木瓜一年四季皆有生產，切成一盤鮮豔橘紅色可口美味、或打成木瓜牛奶香甜又滑順。農糧署指出，除了鮮果食用，未熟果青木瓜還可製作鹹食料理，例如泰式涼拌青木瓜。並分享，想要削皮不手癢，最好在水龍頭下邊沖邊削、戴手套削皮。
農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，未完全熟成木瓜，很適合涼拌、煮湯等，熱量及含糖量都較低，有豐富的膳食纖維，有助保持順暢。並分享泰式風味的涼拌青木瓜做法如下：
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涼拌青木瓜 4步驟美味上桌
材料包含：青木瓜絲80g、胡蘿蔔絲10g、少許花生碎、鹽巴、香菜；醬料則有：蒜末6g、辣椒末4g、適量檸檬汁、魚露1小匙、適量糖。
1.青木瓜去皮刨絲，加鹽巴拌勻殺青。
2.開水沖洗瀝乾，放入冰箱備用。
3.蒜末、辣椒末、檸檬汁、魚露、糖混合成醬料。
4.放入木瓜絲、胡蘿蔔絲、香菜、花生碎拌勻。
農糧署指出，青木瓜削皮時滲出白色乳汁，含植物鹼酵素容易讓人體產生過敏反應。建議於水龍頭下邊沖邊削，沖淡乳汁；或戴手套或套塑膠袋再削皮，防止觸碰黏液。
4招挑選 綠中帶黃恰恰好
木瓜通常在果溝處開始轉色時採收，並在運輸過程中催熟，農糧署建議挑選：
●外皮綠中帶黃、平滑細緻。
●轉色處黃中透紅。
●外形端正飽滿。
●無擦壓傷或病蟲害。
以拇指或食指輕輕按壓，當果梗端附近軟化，或果實已完全轉色（黃中透紅）即可食用，未熟果應放置室內陰涼通風處，不要冷藏。
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