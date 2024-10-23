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白血球遭腫瘤策反！榮陽交團隊揭關鍵機轉 有助克服肺腺癌抗藥性

2024/10/23 12:21

邱士華指出，NKX2-1表現下降時，腫瘤會分泌「CXCL區劃因子」，促使白血球不再攻擊癌細胞。（記者林志怡攝）

邱士華指出，NKX2-1表現下降時，腫瘤會分泌「CXCL區劃因子」，促使白血球不再攻擊癌細胞。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕肺癌名列國人癌症發生率、死亡率第1位，腫瘤轉移與抗藥性更是臨床治療的一大難題。陽明交大與北榮研究團隊研究發現，當肺腺癌患者特定基因表現較低時，腫瘤會分泌特殊物質，使嗜中性白血球不再攻擊腫瘤細胞並協助腫瘤生長，但通過「CXCR2拮抗劑」可阻止此一過程，有望成為未來治療方案。

衛福部統計，肺癌2021年以16,880名新發個案，發生率達每10萬人39.7人，首度登上國人癌症發生人數第1位，並於2022年造成10,053人死亡，已連續43年排名國人癌症死因前2名。

陽明交大藥理所講座教授邱士華指出，肺腺癌是肺癌中最常見的樣態，患者普遍有「NKX2」的基因表現，且20%至30%的患者此類基因表現較低，更容易有病情復發、抗藥性等問題，雖以往學界已知，NKX2轉錄生成的「NKX2-1」是肺組織分化的重要因子，卻始終無法釐清其運作機制。

邱士華指出，陽明交大與北榮研究團隊發現，NKX2-1表現下降時，癌細胞會分泌「CXCL區劃因子」，與白血球細胞膜上的受體「CXCR2」互動，促使嗜中性白血球進入腫瘤微環境、抑制人體免疫反應，幫助腫瘤生長，且臨床經驗也發現，腫瘤微環境中的嗜中性白血球數量與患者存活率、預後等有負相關。

此外，邱士華舉例，腫瘤微環境就像是黑社會堡壘，NKX2是其中的黑社會老大，每當遇到藥物攻擊，就會發號施施令、讓癌細胞改變表現，進而藏匿起來，使癌症出現抗藥性，當其轉錄因子不足時，就會分泌物質、策反作為人體對抗癌症一線戰力的嗜中性白血球，使其不與癌細胞對抗，反而幫助腫瘤生長並促進轉移。

北榮胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻進一步指出，團隊也在小鼠實驗中嘗試使用CXCR2拮抗劑，讓嗜中性白血球不受到癌細胞分泌物質影響、達到活化免疫系統的效果，實驗中也確實顯著降低腫瘤生長，代表針對CXCR2的靶向治療，可能是一種改善肺腺癌患者病情的治療策略。

羅永鴻也提到，過去CXCR2拮抗劑多用於非癌症疾病的免疫治療，但近年來逐漸有研究發現CXCR2與癌症的關連性，相信未來可以考慮細胞治療合併免疫治療作法，除了驗證基礎方向正確外，也能嘉惠台灣患者，這次團隊的研究成果也已在10月發布於國際期刊《Advanced Science》。

本次研究由奈及利亞籍中央研究院國際研究生學程博士生Anita S. La'ah執行，Anita S. La'ah也因這次發現，7月在台取得陽交大生命科學院分子醫學博士學位，將有機會赴美深造。（記者林志怡攝）

本次研究由奈及利亞籍中央研究院國際研究生學程博士生Anita S. La'ah執行，Anita S. La'ah也因這次發現，7月在台取得陽交大生命科學院分子醫學博士學位，將有機會赴美深造。（記者林志怡攝）

陽明交大與北榮研究團隊研究發現，肺腺癌腫瘤可通過分泌特定物質，使白血球失去免疫能力。（記者林志怡攝）

陽明交大與北榮研究團隊研究發現，肺腺癌腫瘤可通過分泌特定物質，使白血球失去免疫能力。（記者林志怡攝）

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