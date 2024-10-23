中風後回歸有品質生活 訓練獨立執行日常活動

中風等失能患者應訓練其獨立執行進食等日常生活活動，讓其身體機能恢復到最佳功能狀態。此為示意照，非個案當事人。（衛福部南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投72歲陳先生在中風之後，導致身體右側偏癱不能動，喪失了行動能力跟肢體無自主性動作，日常生活都需要仰賴太太的幫助，不僅對自己或是伴侶都造成很大的壓力與負擔，所幸在接受職能治療師的評估及訓練後，陳先生的身體機能目前雖然無法恢復到中風前的狀態，但回家後已經可以獨立執行日常生活活動，除了減輕照顧者負擔，也提升了尊嚴及社會參與的動機。

衛生福利部南投醫院職能治療師何政峰表示，一般人觀念中總認為中風後的復健就是努力的練習走路、練習舉手、練習說話等，讓身體能夠恢復到從前，但失能個案除了肢體的復健外，更須逐步練習功能性活動以達到能生活自立，可藉由一個支持性的環境，讓失能者能自在地去做想做的活動，在此環境下讓失能者能夠再度執行他認為有價值的活動，讓身體機能恢復到最佳功能狀態。

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何政峰指出，像陳先生的情況，他希望自己能夠在家獨自穿衣、吃飯、上廁所，因此治療師協助陳先生設定個別化的職能治療目標，藉由一系列的日常生活活動的功能訓練，如單手穿脫衣褲及鞋襪、訓練非慣用手進食、搭配輔具獨立大小便及沐浴、訓練可自推輪椅或扶持助行器以建立移行能力等，讓他與現在的身體共存，回歸有品質及尊嚴的生活。

南投醫院復健科主任周建文表示，2025年台灣將邁入每5人就有1名長者的超高齡社會，國人平均壽命79.84歲，健康平均餘命72.43歲，即在臨終前平均有7至8年會因失能仰賴他人照顧，活得長，卻未必健康終老，是超高齡社會的未來，因此必須透過創造一個安全的環境，使失能者能夠每日、密集性的練習執行有價值、有意義的活動，藉由重複的成功經驗建立信心，得以增加日常生活的獨立性，提升參與自我照顧和執行居家活動的動機，甚至活躍的參與社交及社會活動，達到「在地老化」目的。

中風等失能患者，藉由一系列日常生活活動的功能訓練，可以達到生活自立，減輕照顧者負擔。此為示意照，非個案當事人。（衛福部南投醫院提供）

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