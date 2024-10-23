健康網》自慰傷腎沒證據！ 醫：倒有可能助排出結石

醫師指出，根據研究，沒有證據表明自慰會直接影響腎臟的功能；反而有可能幫助排出結石。不過這並不是普遍現象，且過程可能會引起疼痛；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，自慰會傷腎嗎？」這個千年考古題困擾不少民眾。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠澄清，根據研究，沒有證據表明自慰會直接影響腎臟的功能；反而有可能幫助排出結石。不過這並不是普遍現象，且過程可能會引起疼痛；另外，自慰完也要記得排尿，降低泌尿道感染風險。

朱信誠臉書粉專「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文指出，腎臟的主要功能是過濾血液中的廢物和多餘液體，而自慰作為一種正常的性活動，並不會對這些功能產生負面影響。

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雖然很少見，但自慰有時可能幫助排出結石。研究顯示男性興奮時會生殖器充血，放鬆輸尿管肌肉，讓卡在輸尿管的結石排出；不過這並不是普遍現象，且過程可能會引起疼痛。

另外，自慰本身不會直接導致尿路感染，但如果不注意衛生，可能會增加感染風險。記得每次性行為後排尿，以降低風險。

醫師提醒，記得每次性行為後排尿，以降低泌尿道感染風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

自慰疼痛原因 攝護腺炎要當心

自慰能帶來不少歡愉，但當「DIY」時出現疼痛恐怕不好玩。朱信誠表示，自慰後若出現疼痛可能源於多種因素，常見狀況是泌尿道感染、腎結石等。其他可能的原因還包括：

●肌肉拉傷：不當的姿勢可能導致肌肉拉傷和痠痛。

●摩擦和刺激：過度自慰可能導致皮膚刺激。

●攝護腺炎：急性細菌性攝護腺炎，會感覺尿急、頻尿、排尿困難等狀況，可能會引起疼痛。

●潤滑不足：缺乏潤滑劑可能導致摩擦不適。

最後提醒，無論是自慰或者與伴侶發生性行為，都要特別保持衛生與清潔，如果在自慰後感到持續或嚴重的疼痛，應該及時就醫，才不會真的感染，而導致發炎。

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