健康網》彈性襪要穿多高？醫解答：看想加壓到哪

醫師說明，彈性襪穿到多高，代表可以加壓到哪一個部位；圖為情境照。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕彈性襪是靜脈曲張的好朋友，但不少人對於「要穿多高」有點疑惑，禾馨民權婦幼診所血管外科專任醫師袁于婷說明，合格的彈性襪都是漸進式的壓力設計，腳踝最緊一路往上遞減，簡而言之「穿到多高就可以加壓到哪一個部位」，如果覺得穿整件好熱，可以試著從小腿襪開始保養，適應後想更加強再換成大腿襪或褲襪。

袁于婷在臉書專頁「微創靜脈曲張女醫師 袁于婷」發文表示，如果是為了日常的保養，醫療院所購買有衛福部認證的彈性襪，穿了都可以幫助血液回流，即使只有穿小腿襪，也能幫助靜脈血液從腳底往上推送；如果做了靜脈曲張的治療最理想的狀態是：加壓到你做治療的部位，例如大腿打了硬化劑，那就可以穿大腿襪或是褲襪；如果是某個部位有一叢蜘蛛網狀血管突起，你覺得很癢或覺得很醜，希望它不要再增加，理想的狀態是加壓到病灶的高度。

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袁于婷說，只要沒有動脈狹窄，材質過敏，皮膚病灶，都建議彈性襪最好白天活動的時候穿個8小時左右；有穿就是好的，小腿襪也有保護功用，想要有保護，但有時候有點懶，可以小腿大腿褲襪交替穿；最近做了手術，想要大腿的部分有保護，不想花錢買不同長度的襪子，就買小腿襪，剛做完手術的時候下面穿小腿襪，大腿暫時可以用繃帶加強，以後長期穿小腿襪就可以了。

袁于婷提醒，彈性襪也不過就是有點功能的襪子，真的穿不住，就算了，不穿彈性襪不會有生命危險，只是一個保養的工具，隨喜即可，不要給自己太多壓力。

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