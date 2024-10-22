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健康網》澳洲女感冒日飲4公升水 癲癇、嘔吐險丟命

2024/10/22 19:23

醫師提醒，過量飲水可能導致低血鈉症，建議一般狀況下，成人每日飲水約1.5至2公升即可；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

醫師提醒，過量飲水可能導致低血鈉症，建議一般狀況下，成人每日飲水約1.5至2公升即可；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕澳洲近期發生了一起案例，41歲女子尼娜．曼羅（Nina Munro，音譯）在感冒期間聽從多位醫師囑咐，服用類固醇、抗生素、鼻噴劑與止痛藥多種藥物，同時在空腹狀態下大量飲水，每天喝超過4公升，結果誘發低血鈉症，嘔吐、昏倒及癲癇發作，最終被送入加護病房搶救，經5天住院治療後才好轉。

耳鼻喉科醫師柯仁弘在臉書粉專「鬍子醫生診間生活」發文分享個案指出，最近天氣變涼，換季還有人喉嚨卡卡怪怪，不小心還會咳嗽、打噴嚏，感冒，這時候最常被醫師叮嚀「喝水！要多喝水！」，想不到卻發生這樣一起喝水喝過頭引發癲癇的案例。

柯仁弘叮嚀，「多喝水」確實是常見的醫療建議，特別是在生病時有助於代謝和緩解症狀，但要注意：過量飲水可能導致低血鈉症，俗稱「水中毒」，非常危險！不只影響神經系統，引發頭暈、嘔吐、抽搐，甚至昏迷。

做好水分管理 每日2公升內即可

柯仁弘提醒，關於喝水應注意以下4點事項，並且可以算算自己的飲水量到底是不足、還是過量，控制得宜才不會更傷身。

●每天飲水量：成人每日約1.5至2公升即可，劇烈運動或天氣炎熱時適度增加。

●注意飲水速度：避免在短時間內大量灌水。

●搭配適量食物：進食能保持體內電解質平衡。

●服藥期間的水分管理：若同時服用藥物，請務必遵從醫囑，並詢問適合的飲水量。

醫師表示，若同時服用藥物，請務必遵從醫囑，並詢問適合的飲水量；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，若同時服用藥物，請務必遵從醫囑，並詢問適合的飲水量；圖為情境照。（圖取自freepik）

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