健康網》在人群中仍感孤獨 理解與管理孤獨感很重要

即使疫情已經過去，不少人仍忘不了當時的孤獨感。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在疫情期間，不少人有強烈的孤獨感；然不僅是疫情後，直到現在，不少人容易有孤獨感，包括在隻身外打拚的遊子，或是子女離家後只有父母的家庭。捷思身心醫學診所院長李旻珊表示，孤獨是一種心理狀態，即使身處人群中，仍有可能感到孤獨。要降低孤獨感，李旻珊建議可主動聯繫身邊的人、增強自我關懷以及尋求援助。

李旻珊在粉絲專頁「身心科 李旻珊醫師」分享，孤獨感並不等於一個人單獨待著，它是一種心理狀態。即使身處人群中，感到與他人隔離、無法建立真正的連結，這也是孤獨的一種表現。孤獨感可能來自人際關係的斷裂、生活中重大的變化或壓力，甚至是長期的情感疏離。這種情緒若長期存在，會對我們的身心健康產生不利影響，理解並學會管理孤獨感非常重要。

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孤獨感的來源：人際關係與環境之外 也可能是內在

孤獨感的產生可能源於以下幾個方面：

1. 人際關係的缺失：與家人、朋友或伴侶的情感連結不足，或者社交支持系統不夠強大，可能會讓人感到孤單。

2. 環境改變：搬遷到新城市、換工作或離開熟悉的社交圈、退休、喪偶，這些生活變化都可能引發孤獨感。

3. 內在情緒：有時，內心的不安全感或自我價值感低落，會讓人即使在人群中也感到疏離。

孤獨感對健康的影響 甚至牽涉慢性病

研究顯示，長期的孤獨感會對我們的心理和生理健康產生深遠影響。它不僅會增加焦慮、憂鬱等心理健康問題的風險，還可能導致免疫力下降，增加心血管疾病和其他慢性病的發病率。心理學家認為，孤獨感的壓力效果類似於長期的慢性壓力，會對大腦和身體產生持續的負面影響。

如何面對孤獨感？李旻珊提出3點建議。

1. 主動建立聯繫：即使與他人接觸的機會減少，我們仍可以通過電話、視訊等方式保持聯繫。試著與朋友或家人安排定期的聊天，分享生活中的點滴。

2. 增強自我關懷：學會照顧自己的情緒需求是面對孤獨感的重要一環。每天花點時間與自己對話，寫日記或進行冥想，這些方法能幫助我們更好地認識自己，增強內心的穩定感。孤獨感往往與自我評價有關，可以試著學習欣賞自己，做一些能提升自我價值的活動。

3. 接受專業幫助：當孤獨感嚴重影響日常生活時，尋求身心科醫師或心理師的協助是明智的選擇。透過與專業人士的對話，你可以更好地理解自己的情感需求，並學會調整與他人的互動方式。

李旻珊認為，孤獨感是人類情感的一部分，但我們並非無力改變這種狀態。透過積極的行動與健康的心理調適，我們能夠減少孤獨感的困擾，並提升生活的滿足感。希望大家能夠重視自己的情緒，當感到孤獨時，勇敢尋求支持，走出孤單的陰霾。

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