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健康網》情緒暴躁 恐是「沉睡殺手」在搞鬼！ 醫：不只失眠
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕整天昏昏欲睡、情緒暴躁，甚至莫名頭痛，可能是睡眠呼吸中止症！耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」發文表示，睡眠呼吸中止症不只是睡不好而已，還可能伴隨頻尿、半夜醒來口乾舌燥、精神不集中、暴躁易怒，甚至有高血壓與心血管等問題。
睡眠呼吸中止症產生的問題
白天時常感覺：精神不集中、暴躁易怒、疲憊打瞌睡、早晨起床頭痛又頭暈、高血壓與心血管問題。
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晚上又伴隨著：失眠淺眠、多夢睡不好、持續且大聲的打呼、頻尿、睡眠中暫時停止呼吸、睡夢中有時會嗆到、半夜醒來口乾舌燥、喉嚨痛。
陳亮宇說，來求診的患者，無論是白天或晚間，多數都有睡眠與情緒問題，有不少還合併心血管疾病。他提醒，要留意自己與身邊的家人，如果有上述症狀，建議尋求專業醫師評估，做進一步睡眠檢查。
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