營養師必吃清單！蛋白質+5大維生素強化免疫 輕鬆防流感

秋冬流感高峰來襲，營養師建議攝取蛋白質與五大維生素，搭配疫苗接種，全面提升免疫力，預防流感。（台南市立醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕秋冬季節來臨，流感高峰期再度出現，台南市立醫院營養師翁詩雲提醒，防疫措施放鬆後，民眾應重視疫苗接種與日常飲食，增強免疫力，降低感染風險，以度過流感高發的季節。

翁詩雲指出，均衡攝取蛋白質、維生素A、C、D、E和ω-3脂肪酸等營養素在支持免疫健康方面發揮關鍵作用，這些營養素能幫助修復身體、抗氧化及減少發炎反應。

請繼續往下閱讀...

首先，蛋白質是免疫細胞的重要原料，充足的蛋白質攝取不僅提供身體所需能量，還有助於維持正常機能及免疫系統的健康，豬肉、雞蛋和魚類是豐富的蛋白質來源。維生素A則與上皮細胞修復及免疫功能密切相關，可以幫助降低病菌感染的風險，常見於胡蘿蔔、南瓜、蛋黃等食物。

此外，維生素C以其強大的抗氧化及抗發炎作用著稱，能夠保護皮膚並增強免疫細胞分化，芭樂、檸檬、番茄等水果都是豐富的維生素C來源。維生素D則能促進免疫細胞的正常運作，維持身體的防禦機制，常見來源包括雞蛋、牛奶、鮭魚等。維生素E具有強大的抗氧化能力，能幫助清除自由基，增強免疫功能，堅果、植物油中富含這類維生素。

最後，翁詩雲特別提到，ω-3脂肪酸具有減少發炎反應、抗氧化的功能，鮭魚、鯡魚等深海魚類是豐富來源，亞麻仁油和核桃等食物中也含有這類健康脂肪酸，除了均衡攝取營養，應保持規律的作息和適度運動，並定期接種流感疫苗，才能有效降低感染風險，保持健康，安全度過流感高發的季節。

雞蛋是豐富的蛋白質來源。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法