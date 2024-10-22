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健康網》霜降養生4招！ 中醫：多補水 遠離秋鬱「這樣做」

2024/10/22 18:05

中醫師說，為了預防秋鬱，可以多吃滋陰潤肺的食物，如梨、百合等；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師說，為了預防秋鬱，可以多吃滋陰潤肺的食物，如梨、百合等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕將在明（23）日到來的「霜降」是秋天的最後一個節氣，氣候逐漸轉冷，對許多人來說，霜降進補是非常重視的。上祐中醫診所院長黃上邦分享中醫養生觀點，養陰潤燥是因為空氣乾燥，容易咳嗽、皮膚乾裂，而需補充水分；預防秋鬱可以吃梨、百合等食物，或是運動、做瑜伽放鬆心情；防寒護心宜食用溫補的食物，將有助於溫暖身體，促進血液循環；也可按穴道養生，如天突穴、天樞穴、極泉穴。

霜降陰氣開始增強，民間素有在此時進補的習俗，甚至有「補冬不如補霜降」的說法，可見人們對霜降進補的重視，人們會在此時使用枸杞、紅棗、山藥、桂圓、薑等食材泡茶、燉湯，透過食療以增強身體抵抗力，應對即將到來的寒冬。

養陰潤燥

黃上邦指出，「霜降」標誌著乾燥寒冷的來臨。氣候乾燥寒冷，人體陰液相對減少，容易引發咳嗽、喉嚨痛、唇色乾裂、皮膚搔癢等症狀，平時可以用玫瑰、枸杞，依比例調配成潤肺益目茶，作為日常保養之用。這個時節除了要注意禦寒保暖外，保持環境濕度，及適時補充水分也相當重要，如此便可減緩或避免燥症的問題發生。

預防秋鬱

「秋鬱」是一種隨季節變化而來的常見問題。黃上邦提到，脾胃失調、肺氣虛弱和心火旺盛，都是可能引發情緒問題的因素。為了預防秋鬱，可以多吃滋陰潤肺的食物，如梨、百合。另外，適度運動能夠促進氣血循環，幫助身體和心理保持平衡，也可以考慮一些放鬆心情的活動，例如瑜伽、冥想，這些都有助於減輕秋季的壓力。

中醫師說，規律的作息和適度的運動，無論是散步還是輕鬆的健身，都能增強體質，幫助身體更好地適應季節變化；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師說，規律的作息和適度的運動，無論是散步還是輕鬆的健身，都能增強體質，幫助身體更好地適應季節變化；圖為情境照。（圖取自freepik）

防寒護心

黃上邦說，霜降正是心血管疾病好發時節，此時宜食用溫補的食物，有助於溫暖身體，促進血液循環，同時應避免攝入過多高糖、高脂肪的食物，以減少心血管壓力。

氣溫逐漸下降，易使人體內外血管收縮。他提醒，務必做好保暖措施，如穿著適當衣物、注意室內的溫度，以防寒邪侵襲。此外，規律的作息和適度的運動，無論是散步還是輕鬆的健身，都能增強體質，幫助身體更好地適應季節變化，如此將有助於降低心血管疾病的風險，確保在秋冬季節中保持健康！

養生按摩3穴道

天突穴：熱敷後，指尖輕輕揉約10分鐘。位於頸前中線，胸骨上窩中央處。有止咳祛痰、宣通肺氣之功效。

天樞穴：以指腹用力按壓，有痠痛感即可。位於腹部，肚臍旁開2寸處。有理氣消滯、幫助腸道蠕動之功效。

極泉穴：一手伸直，另一手握拳，敲擊極泉穴，有痠痛感即可。位於腋窩頂部，腋動脈搏動處。有通經活絡、寬胸理氣、改善手腳冰冷之功效。

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