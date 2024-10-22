南市確診第2例屈公病境外移入 住院治療中

南市確診第2例屈公病境外移入病例，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」並徹底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市新增1例屈公病境外確診病例，個案為善化區20多歲本國籍男性，日前赴泰國及印度旅遊，自香港轉機於高雄機場入境，出現發燒症狀，昨（21）日經高雄實驗室檢驗結果為屈公病陽性確診，為南市第2例屈公病境外確診者。

依據疾病管制署傳染病統計資料，今年我國屈公病境外移入確診個案迄今累積12例，感染國家包括5例菲律賓、5例印度，及馬來西亞、印尼各1例。台南市新增的20多歲男性確診者，居住於善化區小新里，於10月5至20日至泰國及印度旅遊，自香港轉機於高雄機場入境，因有出現發燒症狀，機場予以登革熱NS1快篩陰性，21日高雄實驗室檢驗結果為屈公病陽性確診，目前住院治療中。

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衛生局強調，衛生單位及區公所於當日已針對確診個案居住地室內進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

衛生局長李翠鳳指出，屈公病在台灣屬第2類法定傳染病，傳播病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊。發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症很相似，包含發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹，部分感染者倦怠感和關節痛會持續數週至數月，這部分症狀與登革熱表現不同。

市長黃偉哲呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，落實「巡、倒、清、刷」，並徹底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。另提醒計劃前往東南亞國家或流行地區的民眾應做好防蚊措施。返國後14日內，應密切留意自身健康情況，出現相關症狀儘速就醫。

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