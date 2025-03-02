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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

金門加購500劑公費流感疫苗到貨 11類高風險族群明開打

2025/03/02 21:51

金門縣急採購的500劑流感疫苗運抵金門，預計3月3日在金門14家合約院所統一開打。（金門縣衛生局提供）

金門縣急採購的500劑流感疫苗運抵金門，預計3月3日在金門14家合約院所統一開打。（金門縣衛生局提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，因應防疫需求，緊急採購的500劑流感疫苗已運抵金門，預計明天於金門縣14家合約院所統一開打，籲請附合中央規範的「11類高風險族群」，盡速接種。

藝人大S流感過世的消息，引發全國施打疫苗的熱潮也外溢至離島金門，繼衛生福利部疾病管制署首批增購10萬劑流感疫苗，其中240劑於2月20日分配至金門隔日即用罄，縣衛生局隨即動用緊急採購，向廠商購得500劑流感疫苗，並已於2月27日運抵金門，將於3月3日開打。

縣衛生局提醒，2024年10月後已接種流感疫苗的鄉親，不要再重複接種。凡符合接種條件的鄉親，前往施打時「必須」攜帶健保卡及身份證件。

縣衛生局指出，此次緊急採購的流感疫苗是接續中央2月20日推動的政策，接種對象的「11類高風險族群」包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中、高職、五專3年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等對象接種。

金門縣公費流感疫苗合約院所包含金城鎮：金城衛生所、吾家診所、傅仰賢診所、安仁診所、禾心診所、台大中心診所與健康診所；金湖鎮：金湖衛生所、衛福部金門醫院與三大診所；金寧鄉：金寧衛生所與陳水湖診所；金沙鎮：金沙衛生所；烈嶼鄉：烈嶼衛生所。

衛生局表示，每年10月初公費流感疫苗開打，並針對前述高風險族群為公費流感疫苗接種第1階段的對象，請符合條件的鄉親每年儘早接種。

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