部桃「勇者無礙」口足畫家聯展 筆出生命韌性

桃園醫院藝文走廊舉辦「勇者無礙」國際口足畫家聯展，民眾讚嘆畫家們的毅力與才華。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛福部桃園醫院即起至4月29日，在藝文走廊舉辦「勇者無礙」國際口足畫家聯展，邀請廖瑞金、謝坤山、陳世峰、童福財、張家勳、林宥辰、簡榮男、曾啟雄等8名來自不同背景的口足畫家，透過畫筆詮釋生命韌性，展現超越身體障礙的藝術能量。

桃醫表示，口足畫家是一群身體嚴重殘障的藝術創作者，因先天畸形、疾病或意外失去雙手功能，他們以口含筆、或以足握筆作畫，創作過程充滿挑戰，須忍受嘴唇破皮流血、肩頸麻痛，或腳趾腫脹變形，但從未因此停下畫筆，每1幅作品都是奮鬥與堅持的見證，更讓人深刻體會生命的無限可能。

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衛福部桃園醫院即起至4月29日，在藝文走廊舉辦「勇者無礙」國際口足畫家聯展。（桃園醫院提供）

社工室主任余偌圲表示，此次展覽透過8名口足畫家的藝術作品，營造豐富多元的美感教學情境，增進藝術交流，同時陶冶身心靈；此外，現場亦設有身心障礙者權利公約（CRPD）推廣專區及輔具中心足壓檢測，來院民眾不僅讚嘆畫家們的毅力與才華，也從中獲得面對自身病痛的勇氣。

桃醫院長楊南屏表示，希望透過「勇者無礙」展覽，分享身心障礙者的創作歷程與生命故事，讓病友、陪病家屬及社會大眾感受到「當上天關上1扇門，必會為你開啟另1扇窗」，生命的價值無法以身體的健全與否來衡量，每個人都擁有無限可能，值得珍惜與努力。

衛福部桃園醫院即起至4月29日，在藝文走廊舉辦「勇者無礙」國際口足畫家聯展。（桃園醫院提供）

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