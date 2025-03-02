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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》喝酒傷肝還會「長痔瘡」！ 醫揪出3大主因

2025/03/02 21:20

醫師提醒，喝酒不只傷肝，還可能會提高長痔瘡可能性；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，喝酒不只傷肝，還可能會提高長痔瘡可能性；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕放假紓壓，與朋友相揪小酌是許多人的日常！禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」指出，過量飲酒除了導致肝硬化外，還可能使疤痕組織聚集，無法承擔血液回流壓力，讓壓力轉移至肛門處；再者，當血液循環下降，也會壓迫肝門靜脈等，形成痔瘡；最後，酒精利尿，排尿量增加，相對地糞便水分不足，影響排便，增加痔瘡可能性。

●肝硬化使疤痕組織聚集：纖維化的疤痕組織使肝臟逐漸喪失彈性，無法承擔調節血液回流壓力的角色，只能向下轉移至直腸和肛門。

●血液循環下降：當血液無法順暢流動，可能致使肝門靜脈受壓迫、腫脹和發炎，最終形成令人痛苦的痔瘡。

●排尿量增加，糞便水分不足：酒精是一種利尿劑，會抑制腦中的抗利尿激素釋放，增加尿液的產生，使腸道中糞便的水分減少，導致排便困難，提高痔瘡生成的可能。

醫師表示，酒精是利尿劑，會抑制腦中的抗利尿激素釋放，增加尿液產生，使腸道糞便水分減少，使排便困難；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，酒精是利尿劑，會抑制腦中的抗利尿激素釋放，增加尿液產生，使腸道糞便水分減少，使排便困難；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

飲酒提高罹癌風險 別過量飲用

國健署表示，據研究指出，喝酒會提高口腔癌、鼻咽癌等頭頸部癌症，以及食道癌、肝癌、乳癌等罹癌風險，即便是少量飲酒，罹癌機會仍為不喝酒的1.26倍，過量飲酒甚至會高達5.13倍，這也意味著，基於喝酒對人體的致癌影響，並不存在無害飲酒的限量，只有把飲酒量降到0，才能避免酒精對身體的各種危害。

究竟飲用多少才叫適量？國健署建議，為了健康，最好還是不喝！但若非喝不可，請儘量減少飲酒量來降低風險，男性每日不超過1罐啤酒或相當於20克酒精量，女性不超過半罐啤酒或相當於10克酒精量。尤其是備孕、懷孕或哺乳期間的女性，為了胎兒的健康，千萬不要喝酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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