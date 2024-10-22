「自動翻身照護床」守護長輩 廠商捐台大嘉惠病患

漢翔公司用航空級的科技跨足醫療輔具，研發出「漢翔自動翻身照護床」。（漢翔提供）

〔記者歐素美／台中報導〕看見台灣長照需求，漢翔公司用航空級的科技跨足醫療輔具，研發出「漢翔自動翻身照護床」。自去（2023）年授權漢基綠能科技總代理後，今天並將成果回饋給社會，由漢基綠能捐贈翻身床給台大醫院北護分院，由院長詹鼎正代表受贈，漢翔副總黃淑媛則出席觀禮，知名歌手龍千玉、江志美也到場共同見證溫馨時刻，希望造福更多病患與照護者。

黃淑媛表示，台灣將於2025年邁入超高齡社會，長照壓力日益沉重，漢翔秉持著關懷社會的初心，希望透過這項產品，減輕臥床者與照護者的負擔，帶來更多關懷與支持。

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每日數次的翻身是長期臥床者最基本的復健動作，翻身時要依賴靠枕輔助，或以兩人實施，含有許多專業技巧。而自動翻身床能輕鬆完成這些動作，除基本的升降、起身、抬腳外，更具備左右翻身、設定翻身頻率、角度與停留時間，另加入安全防護側擋，避免起身意外傾倒。

漢翔以使用者為出發點進行設計，長照、門診、居家照護都適用，尤其是重症久臥及術後行動不便者。易於翻身、拍背、促進血液循環，降低褥瘡機率，臥床生活品質有感提升；此外，能夠減少照護人員長期施力、搬動、彎腰等動作帶來的職業傷害，縮減照護時間，可望穩定照護人員的高流動率。為病患與照護者帶來雙向效益，對整個長照產業是一項福音。

漢翔表示，該公司致力多角化經營，期望將航空科技本業延伸至醫療、綠能、交通運輸、資訊等領域。這款自動翻身照護床的誕生，源自漢翔善盡企業社會責任的承諾，應用結構力學與動力原理，耗費10年打造，並全面增強床體結構、自動化操控，還能透過系統1人管理10床，讓「自動翻身照護床」成為醫療輔具智能化的代表，也是企業對ESG理念的最佳詮釋，不僅獲得醫療認證，並取得四項專利認證。

漢基綠能科技代理漢翔公司研發的「漢翔自動翻身照護床」，並捐贈給台大醫院北護分院，嘉惠病患。（漢翔提供）

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