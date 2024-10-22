治癌新利器！加速器型硼中子捕獲治療 價值約12億元

漢民科技創辦人黃民奇（右），捐建陽明交通大學加速器型硼中子捕獲治療設備，由北榮提供場地興建，今早完成捐贈儀式。（北榮提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕治癌再添新利器！台北榮總今（22日）宣布陽明交通大學獲贈一套由台灣禾榮科技公司自行研發的加速器型硼中子捕獲治療設備，含場地裝置設定費價值共新台幣12億元，由北榮提供興建場地，預計2027年完工後無償提供北榮使用。

陽明交通大學傑出校友、漢民科技創辦人兼董事長黃民奇捐建母校一套由台灣禾榮科技公司自行研發的加速器型硼中子捕獲治療設備，含場地裝置設定費價值共新台幣12億元，由北榮提供興場地建，今日上午黃民奇、北榮院長陳威明、陽明交通大學校長林奇宏校長出席捐贈簽約儀式，預計於明（2025）年開始興建，2027年完成後由陽明交通大學無償提供北榮管理與使用。

請繼續往下閱讀...

硼中子捕獲治療是一種結合藥物與輻射線的精準癌細胞內標靶放射治療。利用腫瘤細胞對含硼藥物吸收的特異選擇性，當腫瘤細胞累積足夠含硼藥物濃度後，再用中子束對腫瘤區域照射，腫瘤内的硼藥物會與熱中子作用發生核反應，產生百萬電子伏特等級能量，且能量範圍相當於一個細胞大小。此核反應會將含硼藥物高的腫瘤細胞殺死，而對周圍未含硼藥物的正常細胞不造成傷害，可以稱為細胞層級標靶放射治療。

目前北榮以清大原子爐為基礎的硼中子捕獲治療臨床應用，除癌症臨床試驗外，也以恩慈療法治療最棘手的癌症，所有病人皆是其他治療失敗後復發的病人。從2010年8月11日開啟第一個復發性頭頸癌臨床試驗迄今，已治療超過500位病人，頭頸癌治療後2年整體存活率為47%，整體反應率65%。腦部復發性膠質母細胞瘤恩慈療法亦有70.6%整體反應率。未來亦將腦膜瘤、婦癌及乳癌等規劃為硼中子捕獲治療發展方向。

陳威明指出，由於現有的原子反應爐已無法滿足快速增加的國內、外求診病人需求，而加速器型的硼中子捕獲治療技術亦更趨成熟，因此早已將興建醫院內的硼中子捕獲治療中心列為中、長程發展計劃，並已預留空間及逐年編列預算。

陳威明表示，北榮總癌症病人高達所有住院病人3分之1，一向對引進國際最先進的癌症治療不遺餘力，包括最新的外科手術治療、細胞治療及去年落成啟用的重粒子放射治療等，也是目前全球唯一可同時提供重粒子及硼中子捕獲治療的醫院。重粒子與硼中子捕獲2種治療皆有極高的生物效應，除一般癌症治療，也適用於抵抗性強或一再復發的惡性腫瘤。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法