健康網》「糖化」害皮膚衰老！ 醫教5招打造凍齡肌

吳銘鋐解釋，糖化反應會導致皮膚變暗、色素沉澱和皺紋的生成；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕勤保養，皮膚狀況仍每況日下？可能是飲食習慣出問題！初日診所減重專科醫師吳銘鋐表示，高蛋白、高油的食物與糖結合，會形成糖化終產物（AGEs），致皮膚變暗、色素沉澱和皺紋，同時也影響皮膚彈性、斑點！建議少吃高AGEs的食物、調整料理手法、吃抗氧化食物，並補充營養素，必要時也可透過醫學美容。

高蛋白、高油食物與糖結合 形成AGEs

何謂「糖化反應」（Glycation）？吳銘鋐在臉書專頁「初日診所」與Youtube說明，其也被稱之為梅納反應 （Maillard Reaction），主要在高蛋白、高油的食物與糖結合時發生，形成AGEs。

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食物中AGEs濃度會隨著烹調方式、調味料變化而改變，醫師盤點高AGEs食物與分析各烹飪方式，產生之AGEs含量。（圖取自初日診所臉書專頁）

高AGEs食物 乾熱烹調、高脂高蛋白點名

食物中AGEs濃度會隨著烹調方式、調味料變化而改變。吳銘鋐引述1項研究發現，相比於未加工食物，乾熱烹調法會使AGEs的形成增加10到100倍，因此若將AGEs含量由高至低，依序為裹粉油炸、塗BBQ醬、水煮。

吳銘鋐進一步指出，就原型食材來看，高脂肪高蛋白的動物性食物（牛、雞、豬、魚肉）AGEs含量最高，烹調期間更容易形成新的AGEs；脂肪類如美乃滋、奶油的AGEs濃度最高，脂肪中AGEs最低的是堅果；蔬菜、水果、全穀雜糧等的AGEs則較少。而零食、小甜點因加入大量奶油和雞蛋，同時又使用高溫烘烤而成，屬於AGEs濃度高的飲食。

該如何減少飲食中的AGEs？吳銘鋐建議，除了選擇對的食材外，可採用濕熱烹調方法（燜、蒸、低溫慢煮）、縮短烹飪時間、降低溫度，也可以在調味上多選擇酸性食材，如檸檬汁或醋，就能減上飲食中的AGEs。

AGEs害發炎、促黑色素分泌 使皮膚糖化

針對AGEs對皮膚的影響，吳銘鋐解釋，AGEs會直接作用在細胞上，增加發炎反應和氧化壓力，同時也影響細胞功能和細胞膜的完整度，導致皮膚變暗、色素沉澱和皺紋的生成。同時AGEs還會與膠原蛋白產生作用，促進黑色素的分泌，從而影響皮膚的彈性和斑點的形成！

吳銘鋐將健康肌膚比於為尚未烤過白吐司，柔軟且有彈性，但糖化後的肌膚，則像烤焦的吐司表面一樣，褐色的糖化終產物（AGEs）累積在體內，代謝不掉的話就會使人逐漸老化！

醫師舉例，洋蔥富含類黃酮、槲皮素，可抑制AGEs形成。（圖取自freepik）

科學抗糖關鍵5招 多吃低升糖食物

●少吃高AGEs的食物：戒除含糖飲料、精緻甜點的習慣，多吃低升糖食物，可以明顯改善膚況。

●調整料理手法：採用舒肥、低溫烘烤做法。料理肉類時添加檸檬、番茄、醋，可減少糖化終產物的形成。

●吃抗氧化食物：茶、草本茶、蔬菜等食物具有抑制糖化反應的作用，如芹菜、洋蔥、黑巧克力、紅葡萄酒富含類黃酮，可以通過抑制活性氧（ROS）來抑制AGEs；洋蔥、十字花科的蔬菜中的槲皮素，可抑制蛋白質糖化和AGEs形成。

●補充營養素：維生素D有助於降低AGEs濃度，減少NF-κB的活化；鋅具有抗氧化、抗發炎的能力，能抑制AGEs形成，改善AGEs引發的細胞凋亡和氧化反應；研究顯示，營養點滴比起口服維生素C，營養點滴可以更有效增加體內的細胞濃度。

●醫學美容：色素型雷射能改善暗沉、膚色不均問題；電波、音波改善鬆弛、皮膚老化。

初日診所減重專科醫師吳銘鋐。（初日診所提供）

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