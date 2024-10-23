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健康網》快看絲瓜5好處！ 醫：減心血管疾病、促腸道蠕動

2024/10/23 08:21

醫師說，絲瓜的主要成分是水分，約佔90%以上。這使其成為低熱量的食物，適合控制體重或熱量攝取的人群；示意圖。（資料照）

醫師說，絲瓜的主要成分是水分，約佔90%以上。這使其成為低熱量的食物，適合控制體重或熱量攝取的人群；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然已經秋天了，但有時還是很熱，適合來碗清爽、有飽足感、熱量又不高的絲瓜麵線。懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享絲瓜的好處，有抗氧化作用、促進消化系統健康、維持心血管健康、保護皮膚健康、有助於緩解呼吸道問題。

絲瓜的營養成分

水分：絲瓜的主要成分是水分，約佔90%以上。這使其成為低熱量的食物，適合控制體重或熱量攝取的人群。

維生素C：是一種強效的抗氧化劑，有助於促進免疫功能，並在形成膠原蛋白時起重要作用。

維生素B群：特別是維生素B1（硫胺素）、維生素B6（吡哆醇），有助於神經系統的健康，並促進能量代謝。

膳食纖維：有助於促進消化健康，預防便秘，並有助於維持健康的腸道。

葉酸：能保護心臟血管及神經功能，消除疲勞。

礦物質：如鉀、鎂、鈣等礦物質，有助於維持心臟健康、肌肉功能和骨骼強度。

呂謹亨說，絲瓜含有豐富的鉀，有助於降低高血壓風險，並減少心血管疾病，如中風、心臟病的風險；示意圖。（資料照）

呂謹亨說，絲瓜含有豐富的鉀，有助於降低高血壓風險，並減少心血管疾病，如中風、心臟病的風險；示意圖。（資料照）

絲瓜的健康益處

●抗氧化作用

絲瓜富含抗氧化物質（如維生素C），這些抗氧化劑能夠中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷。這種作用對於預防慢性病，如心血管疾病、糖尿病和某些癌症，具有潛在的益處。

●促進消化系統健康

絲瓜中的膳食纖維能促進腸道蠕動，預防便秘。同時，纖維有助於腸道菌群的平衡，促進有益菌的生長，這對於整體消化功能，及免疫系統具有正面影響。

●維持心血管健康

鉀是一種重要的電解質，有助於維持正常的血壓水平。絲瓜含有豐富的鉀，有助於降低高血壓風險，並減少心血管疾病，如中風、心臟病的風險。

●保護皮膚健康

絲瓜中的維生素C對皮膚健康至關重要，因為它參與了膠原蛋白的合成過程，這是維持皮膚彈性，和防止衰老的關鍵。此外，絲瓜提取物在傳統中醫中，用來舒緩皮膚過敏、痕癢及炎症，有助於保持皮膚健康。

●有助於緩解呼吸道問題

在中醫學中，絲瓜被用作清肺化痰的藥材，適合於治療咳嗽、支氣管炎等呼吸道問題。絲瓜中的植物化學物質，被認為具有抗炎和化痰的作用，能夠幫助減輕呼吸道的壓力。

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