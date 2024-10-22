癌症免疫療法新突破！益生菌疫苗有望預防癌症復發

這項研究關鍵在：利用益生菌作為載體，將大量的新抗原精準遞送至腫瘤部位。示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症治療領域迎來重大突破！美國哥倫比亞大學的研究團隊利用工程改造的益生菌，研發出一種新型癌症疫苗，能有效啟動人體免疫系統，精準消滅癌細胞，為癌症治療帶來革命性進展。此項研究成果已發表於頂尖期刊《自然》（Nature）。

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，這項技術的核心在於，研究人員巧妙改造益生菌，使其能精準地將免疫系統導向癌細胞，並同時避免傷害健康細胞。 這些經過基因改造的益生菌能生產癌細胞特有的蛋白質標記（新抗原，neoantigens），引導免疫系統鎖定並摧毀這些癌細胞，同時不會攻擊缺乏這些標記的正常細胞。更重要的是，此療法能同時克服腫瘤用來抑制免疫系統的機制。

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在小鼠實驗中，這種客製化活菌疫苗展現出驚人的效果。無論是進階大腸癌還是黑色素瘤模型，都能有效抑制或甚至消滅原發性及轉移性腫瘤，並延長小鼠的存活時間。 實驗結果也顯示，這種疫苗在小鼠尚未長腫瘤前施打，能有效預防腫瘤的生成；即使在已痊癒的小鼠身上，也能有效防止相同腫瘤的復發，顯示其預防癌症復發的潛力。

此項研究的關鍵，在於利用益生菌作為載體，將大量的新抗原精準遞送至腫瘤部位。由於益生菌能自然地在腫瘤缺氧環境中生長，這使得新抗原的遞送更有效率。這項技術也同時克服了傳統癌症疫苗在刺激免疫系統方面的不足。

這種客製化療法，將根據每位病患腫瘤的獨特基因突變來設計專屬疫苗。首先，需對病患的腫瘤進行基因定序，找出獨特的新抗原。然後，利用基因工程技術改造益生菌，使其大量生產這些新抗原，並將其遞送至腫瘤部位。

為了確保安全，研究團隊也進行了基因改造，使其更容易被人體免疫系統識別並清除。 這項設計能有效降低因細菌本身引發的免疫反應風險。

研究團隊相信，這種結合基因工程與免疫療法的創新技術，有望解決傳統癌症疫苗治療成效不彰的困境，並為癌症治療帶來新的希望。 目前，研究團隊正積極努力，朝著將此療法應用於人體臨床試驗的目標邁進。

科學家研發神奇抗癌疫苗，利用益生菌啟動免疫系統，效果驚人；癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

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