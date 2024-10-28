健康網》間歇性斷食不只減重 專家揭「細胞自噬」秘密

研究發現，每天12到16小時間歇性斷食可以有效促進細胞自噬，有助於延緩老化、提升免疫力、促進脂肪代謝以及預防多種疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕間歇性斷食法是近年很夯的減肥方法，其不只能減重，對身體還有其他益處。營養學者洪泰雄在臉書發文指出，日本研究發現，每天12到16小時間歇性斷食可以有效促進細胞自噬，有助於延緩老化、提升免疫力、促進脂肪代謝以及預防多種疾病。不過，他也強調，在進食期間仍需保持均衡飲食，避免精製糖和加工食品，並適量控制每餐的攝取。

12到16小時斷食啟動自噬

細胞自噬（Autophagy） 是由日本科學家大隅良典（Yoshinori Ohsumi）所深入研究的一個關鍵生理過程。其因為在細胞自噬機制上的重要發現，榮獲2016年諾貝爾生理學或醫學獎。

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洪泰雄表示，細胞自噬是一種細胞自我清理的機制，細胞會回收損壞的蛋白質和器官，從而維持細胞健康和功能。這一過程不僅有助於延緩老化，還能預防許多疾病，包括神經退行性疾病、癌症和心血管疾病。

他說，每天保持12到16小時的空腹狀態，有助於細胞啟動自噬機制，促進細胞的自我修復和健康維護。根據大隅良典的理論，自噬作用會在斷食的能量匱乏期被觸發，而較長時間的斷食（如16小時以上）能更顯著地促進自噬作用。

洪泰雄指出，細胞自噬作用會在斷食的能量匱乏期被觸發，而較長時間的斷食（如16小時以上）能更顯著地促進自噬作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

12到16小時斷食的好處

此外，洪泰雄表示，12到16小時斷食還有下列3大好處：

促進脂肪代謝：斷食期間，身體耗盡碳水化合物後，會轉而燃燒脂肪作為能量來源。

穩定血糖：斷食期間胰島素水平下降，能穩定血糖並降低胰島素抗性，減少2型糖尿病風險。

提升心血管健康：降低血壓、膽固醇和三酸甘油酯，有助於減少心血管疾病風險。

減少體內炎症：斷食期間，氧化壓力和炎症反應減少，預防慢性疾病，如心臟病和癌症。

至於如何融入日常生活，洪泰雄建議，根據個人生活習慣，選擇合適的進食與斷食時間，例如上午和下午兩餐，保持12到16小時的空腹期，以達到促進自噬和健康的效果。

洪泰雄強調，雖然12到16小時的斷食有助於細胞自噬，但在進食期間仍需保持均衡飲食；圖為情境照。（圖取自photoAC）

均衡飲食仍然是關鍵

洪泰雄強調，雖然12到16小時的斷食有助於細胞自噬，但在進食期間仍需保持均衡飲食，依照六大基本食物群（全穀類、蔬果類、蛋白質類、乳製品、油脂類、堅果與種子類）進行攝取。兩餐的飲食應包括足夠的纖維、蛋白質和健康脂肪，避免精製糖和加工食品，並適量控制每餐的攝取。

他也提醒，要實施細胞自噬的飲食方式，仍請和醫生或營養師溝通之後再去實施。

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