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女子一發現胃癌竟是晚期 醫：輕忽「這」細菌恐代價慘痛

2024/10/21 23:20
女子一發現胃癌竟是晚期 醫：輕忽「這」細菌恐代價慘痛

幽門桿菌感染是造成大多數胃癌的主因，這種細菌已被列為一級致癌物，與胃癌的發生息息相關。（台大醫院江宗賢醫師提供）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕科博特診所院長劉博仁醫師日前在臉書上po文分享一個可惜的病例，一名40歲出頭的女子，兩年前因類風濕性關節炎就診時，經檢查發現她感染了幽門桿菌。當時，劉醫師建議她接受2週抗生素治療以清除該細菌；然而，該女子自覺胃部沒有不適，認為使用生物製劑會導致免疫力下降，因此忽略了醫師的建議，並未進一步治療。一直到近日因體重急劇下降，該名患者再度就診，診斷後卻發現已是胃癌晚期，現在也只能接受化療，悔不當初。

根據該則貼文，時隔兩年後，該女子近日因體重大幅下降、食慾不振，再次回到醫院就診，經過檢查後發現已經罹患胃癌第四期。此時，女子才表示後悔當初未聽從建議，未能及時清除幽門桿菌，導致現在只能依賴化療進行治療。

劉博仁指出，幽門桿菌感染是造成大多數胃癌的主因，這種細菌已被列為一級致癌物，與胃癌的發生息息相關，而若女子當時採取治療措施，應可避免癌症的發生與擴散。

劉博仁進一步強調，免疫系統的健康對於防止各類疾病至關重要，尤其是使用生物製劑的患者，更應該謹慎處理感染風險，避免輕忽疾病早期症狀，及時治療，才能有效預防嚴重病變。

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