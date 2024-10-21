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健康網》長期使用類固醇致骨鬆？ 醫：正確用藥降風險
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕類固醇作為一種抗發炎及調節免疫的藥物，長期以來被稱為「美國仙丹」，因其顯著療效廣為人知。然而，隨著其使用的增加，副作用問題也逐漸浮現，尤其是類固醇引發的骨質疏鬆症（Glucocorticoid Induced Osteoporosis，GIOP）。林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師近日在臉書上提醒，類固醇長期使用會對骨骼健康產生影響，增加骨質流失的風險。
醫師指出，雖然類固醇的副作用令人擔憂，但若遵從醫囑、合理使用，其治療效益仍遠超過風險。特別是，類固醇引發的骨質疏鬆並非不可逆轉，一旦停止使用類固醇，骨質流失的風險會隨之降低。為了減少骨質流失，建議患者在病情穩定後逐步降低類固醇劑量，同時適當補充鈣質和維生素D，甚至可以考慮使用抗骨質疏鬆藥物來進行預防和治療。
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每年10月20日為世界骨質疏鬆日，2024年的活動主題為「向脆弱的骨骼說不（Say no to fragile bones）」。醫師呼籲民眾關注骨骼健康，及早預防骨質疏鬆，特別是在使用類固醇治療時，要謹慎遵守醫囑，減少骨骼損傷的風險。
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