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健康網》睡醒沒「升旗」愛注意！ 醫：晨勃減少恐有5問題

2024/10/21 21:49

中醫師表示，可以從晨勃看男性健康，觀察是否有睪固酮水平下降、睡眠品質差、動脈硬化、高膽固醇，以及心血管健康等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，可以從晨勃看男性健康，觀察是否有睪固酮水平下降、睡眠品質差、動脈硬化、高膽固醇，以及心血管健康等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕各位男性是否有晨間勃起減少的問題？小心是健康亮紅燈的表現喔！板橋樹林中醫診所院長張宏銘表示，不要以為沒有晨勃是很正常的事情，晨勃的頻率與強度，反映了男性睪固酮的水平、睡眠品質、動脈硬化、高膽固醇，以及心血管健康問題。

張宏銘在臉書專頁「張宏銘中醫師 鯨生情緣」發文分享，睪固酮是重要的男性激素，影響著性慾、能量水平及肌肉質量，如果發現晨勃頻率明顯減少，可能意味著睪固酮的水平正在下降，這很可能是身體發出的健康警訊。

另外，張宏銘指出，睡眠品質也會影響晨勃，良好的睡眠能保證激素正常的分泌，幫助身體恢復，因此如果發現自己晨勃減少，可能與睡眠品質不佳有關。

更重要的是，張宏銘說，晨勃的變化與心血管健康動脈硬化高膽固醇有關。高膽固醇可能造成血管內的脂肪堆積，就會影響血液的流動與勃起的功能。

中醫師指出，睡眠品質也會影響晨勃，良好的睡眠能保證激素正常的分泌，幫助身體恢復；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，睡眠品質也會影響晨勃，良好的睡眠能保證激素正常的分泌，幫助身體恢復；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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