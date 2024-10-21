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健康網》秋老虎發威溫差大 4食物潤肺護呼吸道

2024/10/21 18:44

中醫師提醒，秋老虎發威，多吃水梨、蓮藕、蜂蜜和白木耳，可保護呼吸道；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師提醒，秋老虎發威，多吃水梨、蓮藕、蜂蜜和白木耳，可保護呼吸道；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著秋老虎的來襲，中南部地區的日夜溫差可能達到10度，民眾須特別注意身體健康。合佗中醫診所的中醫師於臉書粉專「合佗中醫診所」發文提醒，此時節應注意「保濕防燥」與「潤肺養陰」，多吃水梨、蓮藕、蜂蜜和白木耳，保護呼吸道。

中醫師指出，秋季空氣逐漸乾燥，容易使皮膚產生乾燥與搔癢。因此，民眾應更加重視保濕，使用潤膚產品以避免乾燥癢感。此外，秋天的乾燥氣候容易影響肺部健康，其直接接觸空氣，再加上呼吸道系統尤其害怕乾冷，建議隨時補充水分，保持呼吸道粘膜的濕潤，預防咳嗽和支氣管問題。

針對飲食調養，中醫師建議應多食用具有「養陰潤燥」效果的食物，如水梨、蓮藕、蜂蜜和白木耳等，這些食材有助於潤肺、止咳、清熱，對秋燥造成的肺氣不足現象有很好的緩解效果。最後提醒，儘管日夜溫差大，秋天仍是適合外出旅行的好時節，只需注意保暖，維持健康狀況即可享受秋高氣爽的季節之美。

中醫師說，水梨也是有助於潤肺的食材；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師說，水梨也是有助於潤肺的食材；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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