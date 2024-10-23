健康網》戴套為何還長菜花？ 醫：小心「這」情況易感染

醫師表示，保險套只保護陰莖，其他部位仍可能接觸體液，還是有可能感染菜花等性病；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕都戴套了，為什麼還是長菜花？懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，保險套不是萬能的！保險套只保護陰莖，其他部位仍可能接觸體液，還是有機會感染菜花等性病，尤其是身上出現小傷口時，更容易感染。

菜花使性器出現長尖或扁平小粒

何謂菜花？國健署說明，菜花稱為尖型濕疣，是由人類乳頭狀瘤濾過性病毒（HPV）引起，經由性接觸傳染的疾病。一般潛伏期由1個月至8個月不等，平均為3個月。患者在感染後，性器官皮膚或黏膜上，會出現呈長尖型或扁平的肉色小粒，小粒逐漸增加成簇，且容易破損、流血和發炎。

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針對男女性容易感染之部位，國健署進一步解釋，男性患者易受感染部位多在陰莖的包皮繫帶、陰莖冠溝，或尿道出口；女性則多在陰道出口、陰唇、陰道及子宮頸。有肛交男女者，肉粒也有可能長在肛門或會陰，菜花若長期不加醫治，恐導致女性子宮頸癌。

國健署說明，菜花稱為尖型濕疣，是由人類乳頭狀瘤濾過性病毒（HPV）引起，經由性接觸傳染的疾病。（圖取自國健署網站）

保險套只保護陰莖 其他部位仍會接觸體液

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發影片分享，很多人常有「戴保險套，就絕對不會傳染菜花、梅毒等性傳染病」的迷思；對此，他解釋，保險套只有保護陰莖本身，因此像是陰莖根部、恥骨等部位，還是會接觸到體液，尤其是身上出現小傷口時，更容易感染。

呂謹亨進一步指出，若是沒有全程使用保險套，或是用嘴巴、按摩時，未做好防護措施，沒有戴保險套，就會感染。因此建議用口交時，還是要戴套，最好進行安全性行為、單一性伴侶，且施打HPV疫苗，其為目前唯一有效預防性病的疫苗。

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