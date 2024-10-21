男泡茶聊天突腦中風 北港醫院即時取栓救回一命

中國醫藥大學附設北港醫院腦中風團隊成功守護沿海鄉親。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕謝姓男子與友人在家中泡茶聊天，突然口齒不清，左側肢體無力，友人覺得有異，緊急將他送到中國醫藥大學北港附設醫院急診，經院腦中風小組即時處置，在黃金搶救時間內進行治療及手術，謝男恢復良好出院即可正常活動，生活也能完全自理不需旁人協助。

北港醫院急診室主任賴慶元指出，謝男由救護車送到醫院從症狀初步診斷為急性腦中風，即啟動腦中風小組，包括神經內科、神經外科醫師共同評估及處置，電腦斷層檢查顯示右大腦動脈梗塞，且中風量表指數符合施打藥物，立即施打靜脈血栓溶解劑，並由動脈取栓團隊實施手術。

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神經外科醫師洪誠澤表示，電腦斷層上發現謝先生原先梗塞處血管已經打通，術後在神內外及復健中醫團隊共同照護下，原先的口齒不清及左側肢體完全無力，漸漸恢復到原本正常的樣子，出院時已可正常活動，生活也能完全自理不需旁人協助。

洪誠澤指出，腦中風黃金搶救時間為4.5小時，在這時間內給予藥物治療，才能讓病人盡速搶回生命，若沒在時間內做妥善處置，可能造成身體偏癱、肢體痙攣、運動失調、心智或人格改變、語言及社會功能障礙等後遺症，嚴重甚至有性命危險。

北港醫院院長吳錫金說，北媽位在偏鄉，肩負雲林海線急重症醫療照護責任，救腦、救心、救命的急重症醫療是醫院的重要目標，院方成立腦中風小組，添購新儀器及廣羅醫療人才，提供媲美醫學中心等級醫療資源守護鄉親健康。

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