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健康網》頭痛、脹氣、過敏都能治！ 中醫推「10耳穴療法」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕別看耳朵小小的，上面可是有數百個穴道喔！澄玥中醫診所在臉書專頁發文指出，耳朵的穴道分別對應不同的身體部位，多按摩不僅可以促進血液循環，還能舒緩一些症狀，像是失眠頭痛可以按耳神門、皮質下、心點；腸胃脹氣可以按胃、小腸、三焦；過敏可以按肺、氣管、風溪、內鼻穴。
中醫師分享，有上述3種症狀的人，可以自己輕輕按壓對應的耳朵穴位，每天按摩數次，每次每個穴道按2-3分鐘。
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失眠頭痛按3耳穴
●耳神門：鎮靜安神。
●皮質下：調節神經平衡。
●心點：改善神經衰弱。
腸胃脹氣按3耳穴
●胃：促進消化。
●小腸：改善腹痛。
●三焦：增加腸胃蠕動。
過敏按4耳穴
●肺：治咳喘、蕁麻疹。
●氣管：改善咳喘。
●風溪：治過敏。
●內鼻穴：改善鼻塞。
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