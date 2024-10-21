咖啡因或影響體脂肪與糖尿病風險 研究揭示關鍵連結

科學家破解咖啡因、體重與糖尿病風險的複雜關係；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《Science Alert》19日報導，一項2023年的研究顯示，血液中的咖啡因含量可能與體脂肪水平和第二型糖尿病風險息息相關。基因數據顯示，較高的血漿咖啡因濃度與較低的BMI和體脂肪量有關，這或許有助於降低罹患糖尿病的風險。然而，咖啡因是否能真正幫助減肥，仍需更多研究來進一步確認。

這項研究由瑞典卡羅林斯卡學院、英國布里斯托大學以及倫敦帝國學院的研究團隊共同進行，透過基因標記技術更明確地建立了咖啡因濃度、身體質量指數（BMI）與第二型糖尿病風險之間的關聯性。

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研究團隊在論文中指出：「基因預測的較高血漿咖啡因濃度與較低的BMI和全身脂肪量存在關聯。此外，較高的咖啡因濃度也與第二型糖尿病風險的降低有關，咖啡因對糖尿病風險的影響約有一半是透過BMI下降實現的。」

這項研究分析了近萬名參與者的基因數據，特別關注與咖啡因代謝速度相關的基因變異，主要包括CYP1A2基因及其調控基因AHR。研究發現，這些基因變異使咖啡因在血液中停留時間更長，雖然這類人群往往攝取較少的咖啡因，但其代謝咖啡因的速度較慢。

研究採用了「孟德爾隨機化」（Mendelian randomization）方法，這是一種基因流行病學技術，透過基因變異的隨機性來推斷咖啡因濃度與疾病之間的因果關係。結果顯示，血液中的咖啡因濃度與BMI及第二型糖尿病風險之間存在顯著聯繫。然而，研究未發現咖啡因濃度與心血管疾病（如心房顫動、心衰竭和中風）之間有顯著關聯。

儘管過去的研究已顯示，適量增加咖啡因攝取有助於改善心臟健康和降低BMI，但這項新研究進一步細化了咖啡因對人體的具體影響。研究人員提醒，咖啡因對身體的作用並非全然有益，因此在考量其益處時應謹慎權衡。然而，這項研究在評估咖啡因的最佳攝取量上邁出了關鍵一步。

研究團隊解釋說：「小規模的短期試驗表明，咖啡因攝取會減少體重和脂肪量，但長期效果仍不明朗。」他們認為，這次發現的關聯可能與咖啡因增加產熱作用（即熱量生成）和脂肪氧化（將脂肪轉化為能量）有關，這兩個過程對於人體新陳代謝至關重要。

然而，研究人員也強調，儘管這項研究樣本量龐大，但仍需要更多研究來確認因果關係。「孟德爾隨機化」雖然是一個有效的研究工具，但並非完美無缺，可能還有其他潛在因素未被考慮。

研究總結指出：「由於全球咖啡因攝取量非常普遍，即便是其微小的代謝效應，對健康的影響也可能相當顯著。」

這項研究已發表於《英國醫學期刊》（BMJ Medicine）。

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