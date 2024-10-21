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健康網》紅、綠茶好處PK！ 泌尿醫認證「它」護攝護腺健康

2024/10/21 19:30

醫師表示，綠茶在促進新陳代謝方面的研究證據較多，尤其顯著保護攝護腺健康；紅茶則在心血管健康、控糖表現較佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，綠茶在促進新陳代謝方面的研究證據較多，尤其顯著保護攝護腺健康；紅茶則在心血管健康、控糖表現較佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝什麼茶較健康？紅、綠茶好處大不同！懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，綠茶在抗癌、抗氧化及促進新陳代謝方面的研究證據較多，尤其顯著保護攝護腺健康；紅茶則在心血管健康、改善血糖控制表現良好，建議根據個人健康需求，適量飲用紅、綠茶，有益於身體健康。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享，雖然常跟病人說要多喝水，但是自己也是很喜歡喝茶，因此通常會跟愛喝茶或咖啡的病人說：「記得喝一杯茶或咖啡，要再配三杯水喔！可以的話盡量少糖無糖，奶精，珍珠，椰果，布丁，能不加就不要加喔！」那對健康來說，到底紅茶跟綠茶，有甚麼差異呢？

對此，呂謹亨引述相關國外研究指出，綠茶和紅茶皆具顯著的健康益處，但目前較少人體研究，多是動物或實驗室研究。紅茶和綠茶都來自茶樹（Camellia sinensis），但由於製作過程不同，兩者在健康效益上展現出各自的特點：

抗氧化與抗炎 綠茶效果較佳

呂謹亨表示，綠茶富含兒茶素，如EGCG等抗氧化物質，有助於中和自由基，減少氧化壓力，從而降低心血管疾病、癌症等慢性病風險；同時，綠茶的抗炎特性，有助於預防與炎症相關的疾病，包括心臟病和糖尿病​，及改善泌尿系統的整體健康。

而紅茶中兒茶素較少，抗氧化劑主要來自茶黃素和茶紅素，雖然在抗氧化效力上稍遜於兒茶素，但也助於減少氧化壓力和發炎反應，特別是維持心血管健康、降低壞膽固醇。

醫師提到，綠茶中的EGCG，可抑制攝護腺癌細胞增長，有助於降低罹患良性攝護腺肥大的風險；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，綠茶中的EGCG，可抑制攝護腺癌細胞增長，有助於降低罹患良性攝護腺肥大的風險；示意圖。（圖取自freepik）

攝護腺健康 綠茶抑制癌細胞增長

綠茶在攝護腺健康方面的研究較為廣泛，呂謹亨提到，許多科學文獻指出，綠茶中的EGCG，可抑制攝護腺癌細胞增長，有助於降低罹患良性攝護腺肥大的風險；另，綠茶還能減少攝護腺的發炎，改善排尿困難等與攝護腺肥大相關的症狀​。

紅茶與攝護腺健康研究相對較少，但其抗氧化特性，可能有助於減少某些慢性疾病風險，然而對於攝護腺疾病的具體效果，仍有待更多研究確認​。

減重與代謝調節 綠茶助體重控制

綠茶促進脂肪代謝的能力，廣為人知。呂謹亨提及，多項研究表明，綠茶中的兒茶素能提升熱量消耗，促進脂肪分解，有助於控制體重。至於紅茶，其具有一定的代謝調節功能，特別是內含的多酚物質，可幫助調節血糖水平，對於糖尿病患者或血糖偏高的人群有潛在益處。

醫師表示，綠茶中的兒茶素能提升熱量消耗，促進脂肪分解，有助於控制體重；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，綠茶中的兒茶素能提升熱量消耗，促進脂肪分解，有助於控制體重；圖為情境照。（圖取自freepik）

咖啡因含量 紅茶較高

針對兩者咖啡因含量，呂謹亨指出，紅茶咖啡因含量通常較高，有助於提升專注力和警覺性，但可能會導致一些人出現失眠或焦慮的情況；綠茶咖啡因含量較低，因此對於想要獲得溫和提神效果、又不想過量攝取咖啡因的人來說，綠茶是一個更好的選擇。不過，特別說明，咖啡因含量與茶葉浸泡的時間、泡茶方式有關，所以並不是絕對的。

有益心血管健康 紅茶降血壓

呂謹亨指出，綠茶中的兒茶素能夠改善血管內皮功能，促進血流和降低血液中的低密度脂蛋白膽固醇（LDL）；紅茶中的多酚類物質能幫助改善血液循環，降低血壓，並有助於預防心血管疾病。研究顯示，紅茶的長期飲用有助於降低中風風險，特別是針對心血管疾病高風險族群。

醫師提醒，紅茶利尿效果較明顯，在某些情況下可能有助於促進排尿，但過量可能導致脫水、加重泌尿系統負擔；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，紅茶利尿效果較明顯，在某些情況下可能有助於促進排尿，但過量可能導致脫水、加重泌尿系統負擔；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

過量飲茶 4潛在風險

●鐵吸收受限：茶中的單寧酸，可能阻礙體內對鐵質的吸收，長期大量飲用，不利於貧血患者。

●影響甲狀腺：過度飲用可能影響甲狀腺功能，導致激素不平衡​。

●草酸風險：草酸在正常攝取範圍內，風險不大，然對於腎結石風險較高者，應特別注意攝取量。另外，高結石風險患者，要注意奶茶的攝取。

●利尿作用：紅茶利尿效果較明顯，在某些情況下可能有助於促進排尿，但過量可能導致脫水、加重泌尿系統的負擔。

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