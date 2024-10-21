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健康 > 護眼顧齒

健康網》孩子近視5徵兆！ 頭痛、不愛戶外活動也中

2024/10/21 10:48

醫師指出，若孩子沒有感冒，卻常常抱怨額頭或眼睛周圍覺得頭痛，或是不舒服，就可能是近視了；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，若孩子沒有感冒，卻常常抱怨額頭或眼睛周圍覺得頭痛，或是不舒服，就可能是近視了；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕3C產品普及，用手機、平板養小孩，當心近視問題跟著來！高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻於臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文表示，兒童近視可能因不善表達而難以察覺，需要父母多加留意，除了經常瞇眼、視力模糊、閱讀時離書本很近外，容易眼睛疲勞，甚至頭痛、避免戶外活動可能也是警訊。

●看遠處物體模糊：例如孩子在看電視時，坐得比平時更近，或者在學校無法看清黑板內容，需要移動到前排座位，才看得清楚。這代表孩子的眼睛無法正常聚焦遠處物體。

●經常瞇眼或揉眼睛：當孩子經常瞇著眼看東西，像是瞇眼看書或看遠處，或者習慣性地揉眼睛，這可能是他們在試圖改善視力模糊的情況。瞇眼能短暫改善視力模糊，但長期瞇眼會讓眼睛疲勞，並加速近視增加。

●閱讀或寫字時頭部靠得很近：如果你發現孩子在閱讀時，頭部越來越靠近書本，甚至出現頻繁的停頓或閱讀速度減慢。還有寫字時臉幾乎貼著紙，這可能是因為眼睛無法看清楚近處的字體。這是近視初期的典型狀況，家長應該特別注意。

●頭痛和眼睛疲勞：當孩子視力變差時，他們的眼睛會更加努力地試圖看清楚物體，這會導致眼部疲勞，進而引發頭痛。像是孩子沒有感冒，卻常常抱怨額頭或眼睛周圍覺得頭痛，或是不舒服，就可能是近視了。

●避免戶外活動或注視遠處：由於無法看清遠處物體，孩子可能會開始不想參加，需要遠距離視力的戶外活動。例如：他們不願參與球類運動、追逐遊戲等，需要準確距離判斷的活動，並且在戶外時，經常顯得不專注或不感興趣。

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