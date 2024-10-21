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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動前補充咖啡因！ 研究：抗疲勞、表現更優異

2024/10/21 14:15

營養師引述研究指出，攝取咖啡因能改善400公尺跑步成績，減少疲勞，對於改善總體運動表現有非常關鍵的幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師引述研究指出，攝取咖啡因能改善400公尺跑步成績，減少疲勞，對於改善總體運動表現有非常關鍵的幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人手一杯咖啡是台灣上班族的常態，「黑金」商機不容小覷。營養師科提斯指出，有研究實測發現，攝取咖啡因能改善400公尺跑步成績，減少疲勞，對於改善總體運動表現有非常關鍵的幫助。建議想透過咖啡因提升運動表現的朋友，可以運動前攝取每公斤體重x1.5到6毫克咖啡因，每天總量不超過300毫克，可以視體質狀態逐步調整。

科提斯於臉書粉專「營養師科提斯-這裡有一些營養的研究，要一起讀嗎？」發文自述，過去曾有打業餘籃球聯賽經歷，當時他喜歡在比賽前跟比賽中喝黑咖啡，增加專注力、精力旺盛更有感，後來比較常研讀運動營養的研究，才知道咖啡因是一種常見的增補劑。

科提斯表示，除了可以透過喝咖啡補充咖啡因以外，也可以吃含咖啡因的口香糖來補充咖啡因。

國際運動營養學會（ISSN） 一篇研究指出，受試者吃咖啡因口香糖補充每公斤體重3毫克的咖啡因（ex：60公斤則補充180毫克），然後進行多次35公尺衝刺，休息一下再進行400公尺跑步測試。結果發現，吃咖啡因口香糖可以減少疲勞指標，然後跑完400公尺的時間也比較短。

科提斯整理出咖啡因可以降低疲勞、改善運動表現的原因包含：

●咖啡因可做為腺苷接受器拮抗劑。

●促進鈣離子釋放。

●維持鈉/鉀三磷酸腺苷酶活性。

●增加交感神經活性等。

科提斯提到，研究中還發現，攝取咖啡因改善400公尺跑步成績，主要是發生在後半段（300到400公尺），如果有跑過400公尺的人就知道，300到400公尺那段真的痛苦，可以減少那段時間的疲勞，對於改善總體運動表現有非常關鍵的幫助。

建議想透過咖啡因提升運動表現的朋友，可以運動前攝取每公斤體重3到6毫克咖啡因，有些研究寫3到5毫克，也有研究認為1.5毫克就有用，大家可以視體質狀態實際測試，另外提醒民眾，衛福部建議每天咖啡因不要超過300毫克。

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