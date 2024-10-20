健康網》品嘗平民魚王！ 漁業署教做「椒鹽黃錫鯛佐時蔬」

漁業署分享「椒鹽黃錫鯛佐時蔬」製作方法。（圖擷取自漁業署影片內容）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有著平民魚王稱號的黃錫鯛，不論清蒸、鹽烤、煮湯等都很合適！農業部漁業署分享1道黃錫鯛料理，將其煎至兩面金黃酥香，撒上提味的胡椒鹽，以及擺上燙好的青江菜、番茄便完成了！一起舉箸細細品嘗，這老少咸宜風味誘人的好料理吧！

農業部漁業署於臉書專頁發文分享，在烹煮前，需先準備黃錫鯛250克、青江菜100克、小番茄對半切50克，以及沙拉油30c.c.、椒鹽粉10克等調味料。

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該如何製作椒鹽黃錫鯛佐時蔬？漁業署指出，先將青江菜燙熟備用，準備一鍋子，倒入油，並將黃錫鯛放入，煎至兩面金黃，起鍋盛盤，擺上燙好的青江菜及番茄，最後撒上椒鹽粉，美味上桌！

漁業署分析黃錫鯛、黃鰭鯛之差別。（圖取自漁業署）

黃錫鯛、黃鰭鯛傻傻分不清楚？漁業署曾於臉書專頁發文分享分辨小訣竅，其中黃錫鯛學名為平鯛，多生於台灣西部海域，其吻部較園頓，臉頰無任何條文，身上具有許多淡金色幼條紋；至於黃鰭鯛學名則是黃鰭棘鯛，常見於台灣南、北、西部或澎湖海域，吻部較尖，臉頰上具有數暗色呈雞爪狀的條紋，身上無斑紋。

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