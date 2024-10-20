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健康網》秋季養肺防感冒！ 中醫推3穴按摩 「它」治喉痛有效

2024/10/20 19:52

中醫師指出，秋季養肺不可少，整體的肺機能若太差，就容易感冒；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師指出，秋季養肺不可少，整體的肺機能若太差，就容易感冒；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒露之後天氣漸涼，需要好好養護身體。中醫師邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文提醒，秋季養肺不可少，身體的肺機能若太差，便容易感冒。他推薦3個保養穴位，少商穴、魚際穴、太淵穴。

邵禹豪指出，肺為「嬌臟」，肺系統掌握身體表層，非常容易受到外邪侵擾，如果身體的臟腑機能過差，就很容易感冒。他表示，肺系統的疾病狀態，可以顯現在「肺經」，因此按摩肺經，也能夠幫助保養，度過秋季溫度驟降帶來的衝擊。

邵禹豪分享，肺經起於身體的中部，並從腋下進入手臂二頭肌的外側，一路向下經過肘窩，並沿著橈動脈走過手腕，再走至大拇指末端。肺經不算是大經絡，但卻有很多極為好用的穴位，如少商穴、魚際穴、太淵穴。

肺經3穴位治療應用

●少商穴：此穴是肺經的井穴，治「喉嚨痛」效果非常好，能清熱利咽，也具有開竅的功效，若是感冒喉嚨痛，可指甲掐按此穴。

●魚際穴：魚際所在位置，如同魚腹隆起之處，具有清肺熱、止咳、利咽的效果，咳嗽時可以按摩此穴。

●太淵穴：太淵是肺經的原穴，是氣血盛大之處，五行性質屬土，故針刺此穴具有補土生金的意涵，是治療肺氣虛的要穴之一。

少商穴位置。（圖取自邵禹豪臉書）

少商穴位置。（圖取自邵禹豪臉書）

魚際穴及太淵穴位置。（圖取自邵禹豪臉書）

魚際穴及太淵穴位置。（圖取自邵禹豪臉書）

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